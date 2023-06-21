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涉詐領助理費 基隆議員張秉鈞和父母聲押

中央社／ 基隆21日電

基隆地檢署偵辦議員涉嫌詐領助理費案，昨天約談基隆市議員張秉鈞和他的父母張錦煌、陳瓊茹，3人陸續移送檢方複訊後，檢察官以涉犯貪污重罪和串證之虞向法院聲請羈押3人。

每名基隆市議員每個月有新台幣8萬元公費助理經費，由議員自行聘用助理，前提是助理薪資須符合勞動部公告的每月基本工資2萬6400元。

檢方懷疑，張秉鈞和他的父親、前基隆市議員張錦煌，涉嫌以人頭詐領助理費，昨天上午指揮基隆市調查站，兵分多路前往張秉鈞服務處、住家等處搜索，以被告身分帶走張秉鈞、張錦煌和陳瓊茹。

3人昨天晚間9時許陸續移送至基隆地檢署複訊，張秉鈞和張錦煌面對記者詢問是否感到冤枉、是否有人刻意誣陷等並未回應，經檢察官漏夜複訊後，今天清晨約5時40分，向基隆地方法院聲請羈押張秉鈞、張錦煌和陳瓊茹，其餘3名被告則諭令1萬元、3萬元和20萬元交保。

張錦煌連任4屆基隆市議員，也曾擔任民進黨基隆市黨部主委，2018年卸任後交棒給張秉鈞，張秉鈞不負眾望當選第19屆基隆市中山區市議員，他長期關注動物保護和交通等議題，受到選民認同，連任第20屆市議員。

民進黨基隆市立法委員蔡適應宣布不競選連任，黨內新秀四起，除張秉鈞外，基隆市議員鄭文婷和張之豪也表態爭取黨內提名，民進黨中央黨部4月間舉辦民調，4月25日公布民調結果，張秉鈞以17.44%支持度勝出，民進黨5月10日公布提名張秉鈞參選基隆市立委。

基隆 張秉鈞 議員

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