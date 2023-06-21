涉詐領助理費 基隆立委參選人張秉鈞和父母3人今早聲押
基隆市民進黨立委參選人、市議員張秉鈞疑涉嫌詐領助理費，基隆地檢署檢察官複訊後，今早向法院聲押收押。張秉鈞的父、母同案被告，也被聲押。
據了解，檢調懷疑張錦煌、張秉鈞父子擔任期間，每月領取8萬元助理費疑有弊端，掌握相關事證後，今天持法院核發的搜索票，前往張秉鈞的服務處和住家等地搜索，並將兩人及張秉鈞的媽媽陳瓊茹和另1名男子帶回市調站調查，製作筆錄。
市調站完成訊問後，昨晚9點到10點間將張母和另1名同案男子、張錦煌、張秉鈞，分3批先後移送基隆地檢署偵辦。
檢察官漏夜複訊後，清晨5點半左右涉犯貪汙重罪、有串證之虞向基隆地方法院聲請羈押。法官已在閱卷，尚未開庭審理。
張錦煌2002年在中山區參選市議員當選，連任4屆後，2018年改推兒子張秉鈞參選，順利接棒。張秉鈞2022年爭取連任成功。
民進黨基隆市立委蔡適應宣布2024年不競選連任，張秉鈞和另兩名市議員鄭文婷、張之豪登記參加黨內初選。中央黨部4月間進行民調，張秉鈞以17.44%勝出後，更加勤走地方，開拓票源，爭取勝選，未料逆風，遭檢調查辦涉貪案。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言