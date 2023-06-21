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涉詐領助理費 基隆立委參選人張秉鈞和父母3人今早聲押

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市民進黨立委參選人、市議員張秉鈞疑涉嫌詐領助理費，基隆地檢署檢察官複訊後，今早向法院聲押收押。張秉鈞的父、母同案被告，也被聲押。

據了解，檢調懷疑張錦煌、張秉鈞父子擔任期間，每月領取8萬元助理費疑有弊端，掌握相關事證後，今天持法院核發的搜索票，前往張秉鈞的服務處和住家等地搜索，並將兩人及張秉鈞的媽媽陳瓊茹和另1名男子帶回市調站調查，製作筆錄。

市調站完成訊問後，昨晚9點到10點間將張母和另1名同案男子、張錦煌、張秉鈞，分3批先後移送基隆地檢署偵辦。

檢察官漏夜複訊後，清晨5點半左右涉犯貪汙重罪、有串證之虞向基隆地方法院聲請羈押。法官已在閱卷，尚未開庭審理。

張錦煌2002年在中山區參選市議員當選，連任4屆後，2018年改推兒子張秉鈞參選，順利接棒。張秉鈞2022年爭取連任成功。

民進黨基隆市立委蔡適應宣布2024年不競選連任，張秉鈞和另兩名市議員鄭文婷、張之豪登記參加黨內初選。中央黨部4月間進行民調，張秉鈞以17.44%勝出後，更加勤走地方，開拓票源，爭取勝選，未料逆風，遭檢調查辦涉貪案。

基隆市民進黨立委參選人、市議員張秉鈞（中）疑涉嫌詐領助理費，昨晚被移送基隆地檢署。檢方複訊後，今早聲押。聯合報系資料照片
基隆市民進黨立委參選人、市議員張秉鈞（中）疑涉嫌詐領助理費，昨晚被移送基隆地檢署。檢方複訊後，今早聲押。聯合報系資料照片
基隆市民進黨立委參選人、市議員張秉鈞（中）疑涉嫌詐領助理費，昨晚被移送基隆地檢署時神情略顯疲憊。檢方複訊後，今早聲押。聯合報系資料照片
基隆市民進黨立委參選人、市議員張秉鈞（中）疑涉嫌詐領助理費，昨晚被移送基隆地檢署時神情略顯疲憊。檢方複訊後，今早聲押。聯合報系資料照片

張秉鈞 基隆 議員

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