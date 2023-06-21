涉詐領助理費 基隆立委參選人張秉鈞和父母3人今早聲押

基隆市民進黨立委參選人、市議員張秉鈞疑涉嫌詐領助理費，基隆地檢署檢察官複訊後，今早向法院聲押收押。張秉鈞的父、母同案被告，也被聲押。

據了解，檢調懷疑張錦煌、張秉鈞父子擔任期間，每月領取8萬元助理費疑有弊端，掌握相關事證後，今天持法院核發的搜索票，前往張秉鈞的服務處和住家等地搜索，並將兩人及張秉鈞的媽媽陳瓊茹和另1名男子帶回市調站調查，製作筆錄。

市調站完成訊問後，昨晚9點到10點間將張母和另1名同案男子、張錦煌、張秉鈞，分3批先後移送基隆地檢署偵辦。

檢察官漏夜複訊後，清晨5點半左右涉犯貪汙重罪、有串證之虞向基隆地方法院聲請羈押。法官已在閱卷，尚未開庭審理。

張錦煌2002年在中山區參選市議員當選，連任4屆後，2018年改推兒子張秉鈞參選，順利接棒。張秉鈞2022年爭取連任成功。