判刑照樣非法販賣澳豐基金 兆富財顧業務主管50萬交保
澳豐金融集團日前倒閉引發軒然大波，兆富財管顧問負責人曾奎銘等人曾因違法在台販售澳豐AA境外基金，一審遭判決有罪，仍涉嫌於2019年偵辦期間持續違法販賣澳豐基金，金額逾3億元。檢調再度搜索、約談，複訊後顏姓、張姓、鄭姓3位業務主管各50萬元交保，林姓、陳姓員工各20萬元交保，其餘5名基層員工則請回。
上月澳豐金融集團在官網宣布自願放棄經營，旗下力量基金進行清算，等同宣告原具有上千億元規模的集團倒閉，造成國內1.3萬人血本無歸，13家上市櫃公司為此曝險。
台北地檢署本月初依涉犯證券投資信託及顧問法非法從事或代理募集、銷售境外基金罪嫌，兵分16路發動搜索，約談曾男及公司幹部、業務等人，複訊後曾男以60萬元交保，其餘經理、業務等13人分別以10萬到50萬元交保。
曾男等人早在2020年間，便因非法販售澳豐基金遭檢方起訴，上月曾男遭台北地院判處2年3個月徒刑，併科500萬元罰金，但兆富等人歷經上次偵審卻未收斂，持續透過公司幹部及業務人員繼續對外販售澳豐基金，造成數十位民眾共損失超過千萬美元。
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