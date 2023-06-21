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金錢豹創辦人涉逃漏稅 1小時湊億元交保

聯合報／ 記者陳宏睿／台中報導

金錢豹。聯合報系資料照
金錢豹。聯合報系資料照
台中知名酒商國泰洋酒與金錢豹等多間酒店涉以「跳開發票」方式逃漏稅，金額超過廿二億元，檢警今年四月底帶回七十二歲金錢豹創辦人袁昶平，袁強烈否認涉案，強調已非金錢豹負責人，遭檢方聲押獲准；袁事後態度軟化，繳回犯罪所得，檢方聲請以一億元交保，昨天獲法院裁准，袁一小時湊足，重獲自由。

台中地檢署襄閱主任檢察官詹常輝說，袁昶平已繳回犯罪所得一億六三八萬元，檢察官考量袁年事已高及其健康狀況，因此建請法院准許袁以一億元交保候傳、配合調查。

台中地院行政庭長李進清說，法院昨天下午四時許裁准，袁昨下午五時湊足保金，法院開出釋票放人。

袁昶平昨在家人陪伴下搭車離開看守所，交保後紛紛接到友人關心電話，袁對於獲保過程、案情細節未多談，僅淡淡的說「感謝關心，已經平安到家」。

由於袁繳回犯罪所得，外界判斷袁對於案情已有一定說明，檢方認定相關蒐集證據已經完備，加上袁羈押期將屆滿，才同意以一億元交保。

台中地檢署年初針對國泰洋酒與金錢豹等四十七間酒店涉嫌逃漏稅案，展開大規模搜索，國泰洋酒負責人劉榮祺一月時被羈押，二月時認罪以一億元交保，繳回犯罪所得八千萬元，劉五小時內湊足保金。

金錢豹創辦人袁昶平被檢方認定，涉犯違反稅捐稽徵法以詐術逃漏稅捐罪、商業會計法明知不實填載會計憑證、以不正方法使財務報表不實等罪，訊問時袁堅決否認涉案，被檢方聲押獲准，直至昨天獲保遭羈押五十四天。

金錢豹 逃漏稅

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