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二類電信、詐騙集團共謀 NCC：要求電信業落實KYC

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導

桃園地檢署偵破國內首例二類電信業者與詐騙集團共謀販售電信門號一案，NCC（國家通訊傳播委員會）宣布立即採取三措施，落實堵詐、防詐作為。

首先，NCC要求電信事業即刻全數收回海峽電信公司尚未使用或開通之電信門號，並不再核發新門號予海峽電信公司。

第二，對於海峽電信公司目前尚在使用中之門號，再次啟動行政檢查，查核其公司用戶資料是否均有落實客戶風險管理機制（Know Your Customer, KYC）要求。

第三，若經桃園地檢察署認定並通知門號涉及詐騙行為時，電信業者應依規定立即停、斷話。

NCC說明，NCC於6月1日接獲桃園地檢署函表示，海峽電信未落實用戶資料查核作業，NCC立即於6月9日、16日兩度前往該公司進行行政檢查，要求海峽電信公司提供相關資料；同時，NCC也函請桃地檢署在不違反偵查不公開原則下，提供相關事證，以利後續行政調查及裁處。

NCC強調，已要求海峽電信儘速整理相關資料，以利後續調查。如海峽電信確有違法事證，將依電信法第64條第2項規定，處20萬元以上、100萬元以下罰鍰，並通知限期改善，屆期仍未改善者，廢止其許可。

NCC表示，後續將依據「電信業者受理申辦電信服務風險管理機制指引」啟動查察機制，提醒電信業者務必遵守並落實KYC機制，以共同維護國人使用電信服務權益，並降低詐欺風險。

桃園地檢署偵破國內首例二類電信業者與詐騙集團共謀販售電信門號一案，NCC宣布立即採取三措施，落實堵詐、防詐作為。聯合報系資料照
桃園地檢署偵破國內首例二類電信業者與詐騙集團共謀販售電信門號一案，NCC宣布立即採取三措施，落實堵詐、防詐作為。聯合報系資料照

NCC 門號 詐騙

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