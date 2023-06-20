台南正副議長賄選案 邱莉莉律師稱監聽譯文「3千萬」指上次選舉

台南市議長邱莉莉。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影

台南市正副議長賄選案，地方法院今天開庭，法官針對檢辯雙方聲請勘驗的通訊監察譯文、偵訊筆錄等，逐一核實。議長邱莉莉及律師對於檢察官認定她與郭再欽電話內，郭再欽曾經提及的3千萬、籌上億是賄款一事，當庭表示，這是指某議員上次參選副議長，與這次選舉無關。

台南地方法院今天下午針對正副議長賄選案，第3次開準備程序庭時，法官傳喚邱莉莉、 民進黨前中執委郭再欽、南市區漁會理事長林士傑、台南市政府地政局約用人員黃怡萍4名被告。

由於通訊監察譯文、偵訊筆錄部分內容涉及犯罪嫌疑的認定，聲請方字字斟酌。邱莉莉聲請勘驗她與郭再欽的電話對話內容，希望證明自己並沒有檢方指控的賄款情節。

檢察官指控，邱莉莉與郭再欽在電話中，郭再欽曾經以台語說出「他說他用3000，我看我們籌措上億」的話，認定他們涉及賄選。

邱莉莉當庭否認，表示並非她們要籌錢，而是指郭清華上次選舉不只籌上億元。邱莉莉的律師表示，「3000」、「上億」指的是上次正副議長選舉時，與邱莉莉搭配參選副議長失利的郭清華，根本與這次選舉毫無關係。

檢方聲請勘驗黃怡萍在法院聲押庭中的錄音內容；郭再欽聲請勘驗他與楊志強的電話對話，希望證明通話期間並無檢方所指談話中充滿強勢的語氣。

法官還勘驗關係人市議員方一峰，在偵查庭及調查處的偵訊錄音。林士傑和律師對於方一峰到底有沒有被林士傑恐嚇，以及林士傑透過黃怡萍約方一峰到廂型車上談話，要求方一峰「投邱莉莉或投自己」時，方有無心生畏懼一事，都強調方一峰在第一次準備庭時，已陳述不害怕， 認為檢調製作的筆錄，採誘導的方式讓方一峰回答「會害怕」，不能據此認定林士傑有罪。