民進黨立委參選人張秉鈞涉貪 藍、白競選對手各有評論

民進黨基隆市立委參選人、市議員張秉鈞疑涉詐領助理費，檢調今天搜索他的服務處及住家，並將他帶回調查。國民黨立委參選人林沛祥說，明天再對外表示看法。爭取民眾黨提名的謝立功表示，政治人物用更高的道德標準要求自己。

據了解，基隆市議員每人每月支領8萬元助理費，張秉鈞疑被控詐領助理費，違反貪汙治罪條例。基隆檢調掌握相關事證後，今天持法院核發的搜索票，前往張的服務處等地搜索，並約談張秉鈞釐清案清。張秉鈞的父親、前基隆市議員張錦煌也被約談。兩人下午電話都關機。

競選對手林沛祥說，在案情不明朗前不宜發表評論，等明天獲得更多資訊，再對外說明他的看法。謝立功表示，政治人物出來從政，服務社會大眾，應該要用更高的道德標準要求自己。全案尚在調查中，尊重司法調查，力求毋枉毋縱。

民進黨基隆市立委蔡適應宣布不競選連任，基隆市議員張秉鈞、鄭文婷和張之豪登記參選，表態爭取接棒。中央黨部4月間進行民調，張秉鈞以17.44%勝出，鄭文婷支持率為16.88%，張之豪13.06%，其餘52.62%回答無明確支持人選。