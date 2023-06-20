快訊

網友罵翻！端午連假辦單車賽 合歡山「這天」恐塞爆

NONO第二爆？女網友控「N哥」摸腿揉胸暗處強抱：有人死不承認

金錢豹負責人袁昶平涉逃漏稅遭押54天 今1億元交保

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中知名酒商國泰洋酒勾結金錢豹等47間酒店逃漏稅近8億元，台中地檢署今年3月間，起訴國泰洋酒負責人劉榮祺與6間酒店業者，4月28日再傳喚金錢豹負責人袁昶平及員工等8人後，聲押袁獲准；歷經54天羈押後，檢察官主動以袁身體狀況，向法院聲請交保，台中地院裁定袁以1億元交保。

據了解，檢察官是認為袁健康狀況不佳、年事已高，主動向法院聲請交保；法院裁定以1億元交保，目前覓保中。

檢方今年4月底搜索後認定，袁昶平違反稅捐稽徵法以詐術逃漏稅捐罪、商業會計法明知不實填載會計憑證、以不正方法使財務報表不實等罪，犯罪嫌疑重大，且有串滅證之虞，有羈押原因及必要。至於洪姓、蕭姓、林姓等會計員工分別以8至10萬元交保，其餘人等請回。

檢方今年1月連續針對國泰洋酒、金錢豹、金麗都系列等酒店發動兩波搜索，查獲國泰洋酒自2016年6月起，以虛設行號公司提供空白發票、刷卡機方式，給台中地區金錢豹等47家酒店、理容KTV業者，共同隱匿各營業場所銷售額，統計高達22億餘元。

劉榮祺今年1月被羈押，台中地檢署2月認為劉已認罪，向法院聲請停止羈押，交保金額1億元，並繳回犯罪所得約8000萬元；劉的親人不到5小時立刻繳足一億元辦保，展現驚人實力。

金錢豹。聯合報系資料照
金錢豹。聯合報系資料照

酒店 金錢豹 逃漏稅 檢察官

延伸閱讀

首家金控券商發布「永續報告書」 國泰證展現永續力

國泰00687B竄升成黑馬 法人：長天期美債折價26% 資本利得爆發力強

南韓房價崩20% 國泰首席經濟學家：二大原因「在台灣不會出現」

黃子佼多年前台中涉拍少女裸照 台中地檢署：依法偵辦

相關新聞

基隆市議員張秉鈞參選立委 疑涉詐領助理費檢調約談中

基隆市民進黨立委參選人、市議員張秉鈞疑涉入詐領助理費案，基隆檢調今天搜索張的服務處，並將他帶回調查，朝違反貪汙治罪條例罪...

金錢豹袁昶平逃漏稅今獲1億元交保 1小時湊足重獲自由

台中知名酒商國泰洋酒勾結金錢豹等47間酒店逃漏稅近8億元，台中地檢署在今年3月間，起訴國泰洋酒負責人劉榮祺與6間酒店業者...

金錢豹負責人袁昶平涉逃漏稅遭押54天 今1億元交保

台中知名酒商國泰洋酒勾結金錢豹等47間酒店逃漏稅近8億元，台中地檢署今年3月間，起訴國泰洋酒負責人劉榮祺與6間酒店業者，...

判刑照賣澳豐基金 檢調三度約談兆富財顧10人

澳豐金融集團日前倒閉引發軒然大波，兆富財管顧問負責人曾奎銘等人曾因違法在台販售澳豐AA境外基金，一審遭判決有罪，仍涉嫌於...

im.B詐欺查扣品第二波拍賣會 名牌酒、皮件、藝術品26日登場

im.B平台涉非法吸金25億元，行政執行署士林分署日前首場拍賣主嫌曾國緯收藏的144支紅酒拍得260萬元。第二波拍賣將在...

「妳後面好幾個嬰靈」騙酒店妹雙修超渡 男客判3年2月

吳姓男子上台北市中山區一間酒店，騙坐檯的酒店妹「妳後面好幾個嬰靈」，要酒店妹跟他到旅館「雙修」超渡，酒店妹深信照辦。酒店...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦