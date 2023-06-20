金錢豹負責人袁昶平涉逃漏稅遭押54天 今1億元交保

台中知名酒商國泰洋酒勾結金錢豹等47間酒店逃漏稅近8億元，台中地檢署今年3月間，起訴國泰洋酒負責人劉榮祺與6間酒店業者，4月28日再傳喚金錢豹負責人袁昶平及員工等8人後，聲押袁獲准；歷經54天羈押後，檢察官主動以袁身體狀況，向法院聲請交保，台中地院裁定袁以1億元交保。

據了解，檢察官是認為袁健康狀況不佳、年事已高，主動向法院聲請交保；法院裁定以1億元交保，目前覓保中。

檢方今年4月底搜索後認定，袁昶平違反稅捐稽徵法以詐術逃漏稅捐罪、商業會計法明知不實填載會計憑證、以不正方法使財務報表不實等罪，犯罪嫌疑重大，且有串滅證之虞，有羈押原因及必要。至於洪姓、蕭姓、林姓等會計員工分別以8至10萬元交保，其餘人等請回。

檢方今年1月連續針對國泰洋酒、金錢豹、金麗都系列等酒店發動兩波搜索，查獲國泰洋酒自2016年6月起，以虛設行號公司提供空白發票、刷卡機方式，給台中地區金錢豹等47家酒店、理容KTV業者，共同隱匿各營業場所銷售額，統計高達22億餘元。