判刑照賣澳豐基金 檢調三度約談兆富財顧10人

澳豐金融集團日前倒閉引發軒然大波，兆富財管顧問負責人曾奎銘等人曾因違法在台販售澳豐AA境外基金，一審遭判決有罪，仍涉嫌於2019年偵辦期間持續違法販賣澳豐基金，金額逾3億元。檢調今發動第3度搜索，約談顏姓、江姓、鄭姓3位業務主管，及行政、會計、資訊員工共10人，全案依涉犯證券投資信託及顧問法罪嫌偵辦中。

上月澳豐金融集團在官網宣布自願放棄經營，旗下力量基金進行清算，等同宣告原具有上千億元規模的集團倒閉，造成國內1.3萬人血本無歸，13家上市櫃公司為此曝險。

台北地檢署本月初兵分16路搜索，二度約談曾男及公司幹部、業務等人，複訊後曾男以60萬交保，其餘經理、業務等13人分別以10到50萬元交保。