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幫司法院重懲石木欽！李伯道涉性騷竟可退休 司法院回應了

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李伯道性騷退休司法院撇責？法官論壇砲轟：衣冠禽獸偽君子

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導
懲戒法院前院長李伯道。聯合報系資料照片
懲戒法院前院長李伯道。聯合報系資料照片

懲戒法院前院長李伯道被爆料對女部屬性騷擾，但上月退休司法院今天回應李退休前涉不名譽事表示「不知情」、「在釐清」；司法院輕撇責，法官論壇炸鍋，有法官留言叫司法院說清楚，對於會否釐清真相酸「不期不待啦！」

李伯道的原職懲戒法院院長已正式發布由司法院秘書長林輝煌接任，稍早傳言，李伯道因身體因素提早退休，今天卻傳出李三度對女部屬性騷擾，申退案疑點重重，而司法院對人事案一番說明，基層法官並不買單。

今天接近中午時，法官論壇相關發言即不斷，有人留言說「法律之前人人平等，兩性更應平等，如涉及利用權勢公然猥褻更應嚴查嚴辦」。

有法官留言要求林輝煌撤查，回應「林院長查清楚向社會交代」一題稱「幫高調~一定要查辦到底雖然說不期不待啦」；有人留言「這種八卦雜誌所報導的內容，真的看看就好了！」

有法官留言「若子虛烏有，李伯道身為前懲戒法院院長，林輝煌則為現懲戒法院院長及前司法院秘書長，李伯道或林輝煌應對Ｘ周刊提起民刑事訴訟，司法院及懲戒法院亦應聲明嚴厲譴責所謂八卦雜誌亂潑髒水之舉，方能維護並預防所謂八卦雜誌繼續以此種方式詆毀司法，減損人民對司法之信任度」。

有法官留言稱「好想吐」、「metoo（吐）」、「若為屬實，實在令人作嘔，一群官官相衛、道貌岸然、衣冠禽獸的偽君子。午餐時間看到這個，真噁心，忍不住再吐一次！」

有法官認為還是理性看待為佳，留言稱「無論真假，請司法院立刻出來說明究竟是怎麼回事，不要讓已如風中殘燭的司法公信力又再被削減」、「如果此事為真，那動輒砍基層法官頭的司法院真是可悲至極」。

懲戒法院前院長李伯道疑似涉性騷擾提前退休，司法院表示目前還在釐清。聯合報系資料照片
懲戒法院前院長李伯道疑似涉性騷擾提前退休，司法院表示目前還在釐清。聯合報系資料照片

性騷擾 退休 MeToo 司法

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