李伯道性騷退休司法院撇責？法官論壇砲轟：衣冠禽獸偽君子

懲戒法院前院長李伯道被爆料對女部屬性騷擾，但上月退休，司法院今天回應李退休前涉不名譽事表示「不知情」、「在釐清」；司法院輕撇責，法官論壇炸鍋，有法官留言叫司法院說清楚，對於會否釐清真相酸「不期不待啦！」

李伯道的原職懲戒法院院長已正式發布由司法院秘書長林輝煌接任，稍早傳言，李伯道因身體因素提早退休，今天卻傳出李三度對女部屬性騷擾，申退案疑點重重，而司法院對人事案一番說明，基層法官並不買單。

今天接近中午時，法官論壇相關發言即不斷，有人留言說「法律之前人人平等，兩性更應平等，如涉及利用權勢公然猥褻更應嚴查嚴辦」。

有法官留言要求林輝煌撤查，回應「林院長查清楚向社會交代」一題稱「幫高調~一定要查辦到底雖然說不期不待啦」；有人留言「這種八卦雜誌所報導的內容，真的看看就好了！」

有法官留言「若子虛烏有，李伯道身為前懲戒法院院長，林輝煌則為現懲戒法院院長及前司法院秘書長，李伯道或林輝煌應對Ｘ周刊提起民刑事訴訟，司法院及懲戒法院亦應聲明嚴厲譴責所謂八卦雜誌亂潑髒水之舉，方能維護並預防所謂八卦雜誌繼續以此種方式詆毀司法，減損人民對司法之信任度」。

有法官留言稱「好想吐」、「metoo（吐）」、「若為屬實，實在令人作嘔，一群官官相衛、道貌岸然、衣冠禽獸的偽君子。午餐時間看到這個，真噁心，忍不住再吐一次！」