快訊

水獺控必載！9款限時免費LINE貼圖 狂用撒嬌話術「人家想要這個」送愛人

幫司法院重懲石木欽！李伯道涉性騷竟可退休 司法院回應了

明年上路！教育部一年砸150億補貼 私校生學費年減2.5萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「妳後面好幾個嬰靈」騙酒店妹雙修超渡 男客判3年2月

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

吳姓男子上台北市中山區一間酒店，騙坐檯的酒店妹「妳後面好幾個嬰靈」，要酒店妹跟他到旅館「雙修」超渡，酒店妹深信照辦。酒店妹事後跟男友提起此事，男友氣得找吳算帳並報警，新北地方法院依強制性交罪判吳3年6月徒刑。案經上訴，台灣高等法院今改判吳3年2月刑。

酒店妹指控，2021年1月30日凌晨坐檯時，吳姓男子一見她便問是不是曾經墮胎，還說她「後面好幾個嬰靈」。吳自稱乩童，表示要去「開房間」性交，嬰靈才會原諒，曾墮胎且迷信的酒店妹跟著吳新北市三重區的旅館，吳性侵得逞。

新北地院審理時，吳否認犯行，並表示確實與酒店妹有性關係，但從未與酒店妹提到超渡嬰靈。吳說，他帶酒店妹出場，議定以5千元代價性交易。吳雖確實有轉5千元給酒店妹，但酒店妹證稱5千元是坐檯費，若要發生性關係至少得花1萬4千元，地院不採信吳的說詞。

一審認為吳利用酒店妹曾墮胎，見她對鬼神極度敬畏，佯稱要與他發生性關係才能渡化嬰靈，手段卑劣，犯後還狡辯、推稱只是性交易，沒有悔意，考量吳與酒店妹和解，但並不是賠錢，依強制性交罪判3年6月刑。

案件上訴高院，高院審理後，今撤銷原判決，減為3年2月徒刑。

吳姓男子誑騙一名酒店妹「後面好幾個嬰靈」，必須與他「雙修」超渡，酒店妹信以為真照辦。示意圖／聯合報系資料照
吳姓男子誑騙一名酒店妹「後面好幾個嬰靈」，必須與他「雙修」超渡，酒店妹信以為真照辦。示意圖／聯合報系資料照

酒店 墮胎 性交易

延伸閱讀

台中色男佯包養拍4少女裸照 惡劣「試車」拍群交片遭訴

前軍官瞞婚令女子2度墮胎 竟要求證明胎兒誰的

高中導師逼女學生做愛否則告訴全班她墮胎 高院判緩刑但要遠離她

男大生愛上氣質姐姐成功交往 慘淪「備胎中的備胎」還幫簽墮胎同意書

相關新聞

政、藝、法界性騷醜聞滿天飛 檢：法律對被害人保護太簡陋

性騷擾案滿天飛，從政壇、演藝圈一直蔓延到法界。司法機關處理性騷擾刑事告訴案件，除依規定辦理，遇必要開庭時，主要保護措施是...

「妳後面好幾個嬰靈」騙酒店妹雙修超渡 男客判3年2月

吳姓男子上台北市中山區一間酒店，騙坐檯的酒店妹「妳後面好幾個嬰靈」，要酒店妹跟他到旅館「雙修」超渡，酒店妹深信照辦。酒店...

im.B詐欺查扣品第二波拍賣會 名牌酒、皮件、藝術品26日登場

im.B平台涉非法吸金25億元，行政執行署士林分署日前首場拍賣主嫌曾國緯收藏的144支紅酒拍得260萬元。第二波拍賣將在...

「女友喝得比我還醉！」女子酒駕肇事 男友頂替遭警識破雙雙被逮

花蓮31歲林姓女子駕駛自小客車載35歲林姓男友出遊，卻與一輛自小客車發生擦撞，由於林女開車前曾喝酒，林男為了頂罪，向員警...

檢察官林仲斌南檢時涉違法監聽案 二審7月11日宣判

現任高檢署檢察官林仲斌2013年任台南地檢署黑金專組檢察官，指揮偵案時遭前同事、台南地檢署前檢察官吳岳輝自訴違法監聽案，...

「YouBike之狼」一周內摸胸襲臀14女 他判刑定讞只有這一罪要入獄

「YouBike之狼」熊宗南去年連續一周騎腳踏車在台北市區犯案，隨機朝14名女子襲胸、襲臀，其中一人是未成年女學生，台灣...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦