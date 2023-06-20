「妳後面好幾個嬰靈」騙酒店妹雙修超渡 男客判3年2月

吳姓男子上台北市中山區一間酒店，騙坐檯的酒店妹「妳後面好幾個嬰靈」，要酒店妹跟他到旅館「雙修」超渡，酒店妹深信照辦。酒店妹事後跟男友提起此事，男友氣得找吳算帳並報警，新北地方法院依強制性交罪判吳3年6月徒刑。案經上訴，台灣高等法院今改判吳3年2月刑。

酒店妹指控，2021年1月30日凌晨坐檯時，吳姓男子一見她便問是不是曾經墮胎，還說她「後面好幾個嬰靈」。吳自稱乩童，表示要去「開房間」性交，嬰靈才會原諒，曾墮胎且迷信的酒店妹跟著吳新北市三重區的旅館，吳性侵得逞。

新北地院審理時，吳否認犯行，並表示確實與酒店妹有性關係，但從未與酒店妹提到超渡嬰靈。吳說，他帶酒店妹出場，議定以5千元代價性交易。吳雖確實有轉5千元給酒店妹，但酒店妹證稱5千元是坐檯費，若要發生性關係至少得花1萬4千元，地院不採信吳的說詞。

一審認為吳利用酒店妹曾墮胎，見她對鬼神極度敬畏，佯稱要與他發生性關係才能渡化嬰靈，手段卑劣，犯後還狡辯、推稱只是性交易，沒有悔意，考量吳與酒店妹和解，但並不是賠錢，依強制性交罪判3年6月刑。