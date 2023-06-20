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政、藝、法界性騷醜聞滿天飛 檢：法律對被害人保護太簡陋

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

性騷擾案滿天飛，從政壇、演藝圈一直蔓延到法界。司法機關處理性騷擾刑事告訴案件，除依規定辦理，遇必要開庭時，主要保護措施是避開當事雙方碰面，於未來製作起訴、判決書時，也以代號敘事，不讓被害人個資曝光。

性騷擾防治法與刑事案件有關者，規定在第25條，法律規定「意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為親吻、擁抱或觸摸其臀部、胸部或其他身體隱私處之行為者，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣10萬元以下罰金」、「前項之罪，須告訴乃論」。

法界人士說，性騷擾防治法對被害人的保護措施，在法條中規範得其實很簡陋，一般而言，司法機關辦案都比照性侵案件處理，訴訟一開始，即對告訴人的個人資料以信箴彌封處理，以免被害人身分曝光。

資深檢察官說，性侵害案發生後，加害人常會在被害人身體上留下跡證，司法機關可以從證據程度去斷案，不過，性騷擾案態樣發生在一瞬間，案發地點不見得有監視器材，加上犯罪力度不容易留下痕跡，因此告訴人的指述格外重要。

檢察官說，在缺乏旁證之下，性騷擾案告訴人的證述，有時會是「唯一」證據，基於保護被害人不受「二次傷害」，通常不會安排當事人雙方同一庭應訊，結案後製作書類，被害人的個資也比照性侵害案件予以隱匿。

法界人士說，性騷擾罪的刑度不重，案件在偵查中因調解撤回告訴的比例不小，加害人多半賠錢了事，少部分才會進入審判，法官量刑在有期徒刑6月以上判決被告去坐牢者，實務不多見。

示意圖。聯合報系資料照片
示意圖。聯合報系資料照片

性騷擾 司法 檢察官

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