「女友喝得比我還醉！」女子酒駕肇事 男友頂替遭警識破雙雙被逮

花蓮31歲林姓女子駕駛自小客車載35歲林姓男友出遊，卻與一輛自小客車發生擦撞，由於林女開車前曾喝酒，林男為了頂罪，向員警謊稱自己才是駕駛，仍被警方發現與事實不符，全案將林女依刑法公共危險罪、林男依刑法藏匿人犯及湮滅證據罪調查偵辦。

吉安警分局北昌派出所於18日下午2時許，獲報前往吉安鄉建國路與自強路口處理交通事故，林男為了隱匿女友酒駕，向警方誆稱自己才是肇事者。警方依道路交通事故處理規範等相關規定，對現場雙方施以酒測，林男經測定酒測值0.87，超過法定標準，員警現場將他帶回派出所。

由於全案涉及公共危險罪，員警調閱附近路口監視器釐清案發經過，竟發現事故發生當下林女是由車輛駕駛座下車，林男現場向警方謊稱其為駕駛人替女友扛下全責。事後林男辯稱因擔心女友遭受刑責，且認為女友喝的比自己還醉才出此下策，出面頂替，林女酒測值0.81。

吉安警分局表示，員警處理交通事故時，皆依道路交通事故處理規範等相關規定辦理，警方將仔細調查並調閱監視器及查訪附近商家證人，以查明實際駕駛；一經發現確有冒名頂替情形，且讓員警依其供述製作道路交通事故談話紀錄表等公文書，可依刑法第214條偽造文書等罪嫌移送偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 林姓男子有喝酒，替酒駕肇事女友頂罪，仍遭警方識破。圖／吉安警分局提供