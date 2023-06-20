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檢察官林仲斌南檢時涉違法監聽案 二審7月11日宣判

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

現任高檢署檢察官林仲斌2013年任台南地檢署黑金專組檢察官，指揮偵案時遭前同事、台南地檢署前檢察官吳岳輝自訴違法監聽案，台南高分院今天開審理後，法官訂7月11日上午9點28分宣判。

此案一審時，台南地院認為林仲斌觸犯違法監聽罪，判處林有期徒刑8月、緩刑2年。現為律師吳岳輝認為一審量刑過輕，不服一審判決上訴二審。

吳岳輝說，「如果今天檢察官辦案就可以侵犯人的自由，那這些法律有何用?」林仲斌是真正指揮警方辦案的人，應該比警方負擔較重刑責，他希望法官判量林有期徒刑10月，宣告緩刑3年，緩刑內1年支付公庫20萬元。

林仲斌委由律師答辯，林的律師表示，最高法院有案例，警員為辦案喬裝後以秘錄器蒐證，最後辦嫌犯有罪，可證明以秘錄器蒐證不構成違法；在KTV包廂內如涉猥褻他人，足以構成公然猥褻，因此KTV包廂不屬於隱私場所，檢察官有急迫情形，基於公益蒐證，如果以此苛責，對檢察官不公平，主張判林無罪。

林仲斌於2011年為南檢黑金專組檢察官，南檢9月立案調查某派出所長疑似貪瀆案，由林仲斌指揮偵辦，郭姓員警2013年1月8日晚間監聽得知王姓酒店業者派5名酒店小姐到北海KTV出場，請民間友人戴手錶型密錄器喬裝賣檳榔小販進入包廂蒐證，郭請示陳檢察事務官獲准後，再致電請示林仲斌是否可行，林表示同意，該男走進包廂後，詢問在場人士是否需要買檳榔，錄得吳岳輝和酒店小姐對話，並將攝錄檔案傳給郭。

郭隔天把檔案帶回南檢，陳和郭看過攝錄檔案後，由陳向林仲斌報告並交付檔案。同年3月15日檢察總長收到匿名信件，檢舉檢察官找女陪侍飲宴，要求吳解釋為何在檢舉光碟中，錄到他和一些女生的聲音，吳驚覺當時在包廂遭竊錄，向台南地院自訴林仲斌違法監聽。

現任高檢署檢察官林仲斌2013年任台南地檢署黑金專組檢察官，指揮偵案時遭前同事、台南地檢署前檢察官吳岳輝自訴違法監聽案，台南高分院法官訂7月11日宣判。 圖／本報資料照
現任高檢署檢察官林仲斌2013年任台南地檢署黑金專組檢察官，指揮偵案時遭前同事、台南地檢署前檢察官吳岳輝自訴違法監聽案，台南高分院法官訂7月11日宣判。 圖／本報資料照

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