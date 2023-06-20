「YouBike之狼」一周內摸胸襲臀14女 他判刑定讞只有這一罪要入獄

「YouBike之狼」熊宗南去年連續一周騎腳踏車在台北市區犯案，隨機朝14名女子襲胸、襲臀，其中一人是未成年女學生，台灣高等法院今依13個性騷擾罪判1年4月得易科罰金知刑、1個成年人故意對少年犯性騷擾罪判刑7月，全案定讞，熊確定得入監服刑。

熊宗南去年9月7日至13日期間，騎乘偷來的YouBike在台北市士林、南港、松山、大安、信義7個行政區尋找女子下手，他不分日夜趁機對13名女子摸胸襲臀，並朝1名女學生摸臀，他落網後被法院認為有再犯之虞，裁定羈押。

熊否認犯行，供稱監視器是他本人，但他是不小心觸碰到的，並不是故意的；一審勘驗監視器畫面，認定熊確實騎腳踏車伺機尋找欲性騷擾的對象，再伸手摸胸襲臀，依13個性騷擾罪各判刑4月，應執行1年4月得易科罰金之刑；另成年人故意對少年犯性騷擾罪判刑7月。