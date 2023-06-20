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強吻女兒的同學 高雄不良父性騷擾判7月

聯合報／ 記者林保光／即時報導

曾姓男子為人父親，卻趁國中女兒帶女同學回家過夜，趁女同學不注意強行親嘴，還1天連對女同學性騷擾6次，令女兒的女同學極不舒服，回家告訴爸爸。高雄地方法院依成年人故意對少年犯性騷擾，判曾男7月徒刑。

判決指出，曾姓男子的女兒趁2021年2月28日連續假日，帶同學回家過夜，便女兒的同學喝了酒不能抗拒，趁機親嘴，天亮後又再趁女兒和同學到公園，強吻女同學，中午去吃飯途中，先是對女同學搭肩，在馬路上強吻女同學，吃過飯要回住處，強要牽女同學的手被甩掉，沒想到，當天下午再逛公園時，曾男又不死心，又強吻女同學，到當晚要強行牽手，又被女同學撥掉。

女同學回家告訴父親自己受辱情形，氣得父親馬上報警，控告曾男對女兒性騷擾。曾在警詢時也承認對女兒的同學不禮貌，但稱是把她當成女兒才親吻。

法官認為，曾男不尊重他人身體，趁女兒的同學不及抗拒，對女同學性騷擾，顯見不尊重他人人格尊嚴，缺乏性別平權觀念，對女同學的人格發展、身心健全及價值觀可造成重大負面影響，身心傷害不淺，依違反性騷擾防治法，判決7月徒刑。

曾姓男子強吻國中女兒的女同學，涉性騷擾判刑。示意圖／本報資料照
曾姓男子強吻國中女兒的女同學，涉性騷擾判刑。示意圖／本報資料照

性騷擾

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