海關開櫃查驗貨 驚見地板藏香菇
端午吃肉粽，當心來路不明香菇混雜下肚。關務署高雄關日前查驗進口貨物時，發現一批橡膠戶外地板中，竟夾藏未申報且疑似中國產製的乾香菇絲。清點後，數量多達3240公斤，初估市價約近400萬，全案依違反海關緝私條例進一步裁處。
高雄關表示，該批申報貨名為每袋2片、總共36袋的橡膠製戶外地板，經查驗人員開櫃檢查，清點實際數量卻有216袋，總共432片。進一步檢查發現，地板內層居然藏有疑似中國產製的乾香菇絲，總數為3240公斤。
高雄關說，端午將至，作為肉粽必備食材的香菇需求大增，以致不法業者想趁機走私香菇牟利。此批查獲的香菇絲，因未依規定申報，且利用進口地板名義企圖矇混入境，調查後依違反海關緝私條例送辦。
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