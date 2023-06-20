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台15線大園段「飆仔天堂」開抓 11輛車噪音超標直接罰
深夜改裝車發出的噪音擾人安寧，桃園市政府6月啟動「靜桃專案」，由警察局、環保局及經發局聯合執法，昨晚在大園區大觀路設置路檢點，共攔查21輛汽機車，其中10輛機車及1輛汽車經檢測後噪音超標當場開罰。
大園分局指出，台15線、台61線及台66線快速道路，因路寬又直經常淪「飆仔天堂」，常有改裝車聚集令人不堪其擾，且暑假即將到來，類似情形可能增加，為此警方昨晚8點至11點，在大園區大觀路997號前設置路檢點，結合環保局針對改裝車噪音部分，加強攔檢稽查。
警方表示，此次稽查共攔查21輛汽機車，其中10輛機車及1輛汽車經檢測後噪音超過管制標準，由環保局依噪音管制法等相關規定當場予以告發。
警方強調，執法公權力不容挑戰，呼籲民眾切勿擅自改裝車輛製造噪音，或有競駛、競技等危險駕車行為，員警於執勤中如發現有改裝噪音車情事，將予以攔查蒐證，通報環保局召回檢驗，讓民眾有個安寧的生活環境。
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