快訊

從布林肯訪北京看3關鍵議題 美最大意圖在烏俄戰爭

40歲陸過渡拳王打服美職業拳壇 挨過艱辛父母卻無緣榮耀

震撼彈！10億身家「財富女神」無預警宣布結束12年婚姻

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台15線大園段「飆仔天堂」開抓 11輛車噪音超標直接罰

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

深夜改裝車發出的噪音擾人安寧，桃園市政府6月啟動「靜桃專案」，由警察局、環保局及經發局聯合執法，昨晚在大園區大觀路設置路檢點，共攔查21輛汽機車，其中10輛機車及1輛汽車經檢測後噪音超標當場開罰。

大園分局指出，台15線、台61線及台66線快速道路，因路寬又直經常淪「飆仔天堂」，常有改裝車聚集令人不堪其擾，且暑假即將到來，類似情形可能增加，為此警方昨晚8點至11點，在大園區大觀路997號前設置路檢點，結合環保局針對改裝車噪音部分，加強攔檢稽查。

警方表示，此次稽查共攔查21輛汽機車，其中10輛機車及1輛汽車經檢測後噪音超過管制標準，由環保局依噪音管制法等相關規定當場予以告發。

警方強調，執法公權力不容挑戰，呼籲民眾切勿擅自改裝車輛製造噪音，或有競駛、競技等危險駕車行為，員警於執勤中如發現有改裝噪音車情事，將予以攔查蒐證，通報環保局召回檢驗，讓民眾有個安寧的生活環境。

昨晚共攔查21輛汽機車，其中10輛機車及1輛汽車經檢測後噪音超標當場開罰。記者周嘉茹／翻攝
昨晚共攔查21輛汽機車，其中10輛機車及1輛汽車經檢測後噪音超標當場開罰。記者周嘉茹／翻攝
大園分局警方昨晚在大觀路997號前設置路檢點，結合環保局針對改裝車噪音部分加強攔檢稽查。記者周嘉茹／翻攝
大園分局警方昨晚在大觀路997號前設置路檢點，結合環保局針對改裝車噪音部分加強攔檢稽查。記者周嘉茹／翻攝

噪音 超標 警察 環保

延伸閱讀

南投修法管制噪音 晚上10時後禁民俗節慶這樣做

噪音車開罰1800起跳 竹縣增3處科技執法、夜間攔查

砲口向內？飆車族噪音 葉元之轟新北市府 環保局：已開罰72件噪音車輛

基隆中正路飆車擾民警1夜攔10車 議員要求向改裝車宣戰

相關新聞

謊約韓團「TWICE」來台開唱 騙藝人康康480萬判6年4月

曾舉辦大型國外藝人演唱會的「布洛克兄弟」公司負責人顏允豐、「乙蝶文創」負責人鄭淇丞，被控假藉邀請韓團來台開唱詐騙1億20...

「YouBike之狼」一周內摸胸襲臀14女 他判刑定讞只有這一罪要入獄

「YouBike之狼」熊宗南去年連續一周騎腳踏車在台北市區犯案，隨機朝14名女子襲胸、襲臀，其中一人是未成年女學生，台灣...

「女友喝得比我還醉！」女子酒駕肇事 男友頂替遭警識破雙雙被逮

花蓮31歲林姓女子駕駛自小客車載35歲林姓男友出遊，卻與一輛自小客車發生擦撞，由於林女開車前曾喝酒，林男為了頂罪，向員警...

檢察官林仲斌南檢時涉違法監聽案 二審7月11日宣判

現任高檢署檢察官林仲斌2013年任台南地檢署黑金專組檢察官，指揮偵案時遭前同事、台南地檢署前檢察官吳岳輝自訴違法監聽案，...

強吻女兒的同學 高雄不良父性騷擾判7月

曾姓男子為人父親，卻趁國中女兒帶女同學回家過夜，趁女同學不注意強行親嘴，還1天連對女同學性騷擾6次，令女兒的女同學極不舒...

海關開櫃查驗貨 驚見地板藏香菇

端午吃肉粽，當心來路不明香菇混雜下肚。關務署高雄關日前查驗進口貨物時，發現一批橡膠戶外地板中，竟夾藏未申報且疑似中國產製...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦