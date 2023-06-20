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謊約韓團「TWICE」來台開唱 騙藝人康康480萬判6年4月

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

曾舉辦大型國外藝人演唱會的「布洛克兄弟」公司負責人顏允豐、「乙蝶文創」負責人鄭淇丞，被控假藉邀請韓團來台開唱詐騙1億2000萬元，藝人康康多人受害，台北地院審理，今天依詐欺罪判鄭有期徒刑6年4月，顏另行審結。可上訴。

被害人除了康康以外，另有前副總統吳敦義之子吳子文、偶像團體「5566」的團員小刀，玫瑰唱片董事長白錦松，其中，白錦松被騙3360萬元最多，小刀被騙2000萬元、吳子文被騙1061萬元，康康被騙480萬元

依檢方認定，顏、鄭假藉有管道邀約韓國「BTS」防彈少年團、「TWICE」9人女子團體、英國籍歌手Ed Sheeran「紅髮愛德」來台灣開唱的名義，6年內向吳子文等人邀約投資，總詐騙金高達1億2000多萬，被害人提告，檢警分案查辦。

據檢警調查，顏允豐、鄭淇丞過去本靠舉辦大型娛樂活動在業界闖出名號，不過，後期2人公司營運出狀況，他們2012年曾宣稱邀請美國知名歌手瑪麗亞凱莉來台灣，卻因為短缺資金2000萬元加上場地難覓，對外聲稱企畫案取消。

據表示，顏、鄭2人被控在2015年至2021年間，誆稱取得樂團的海外經紀授權，要求多名金主出錢投資，投資人資金到位後，卻以和藝人協商破局為理由，未依約舉辦活動，投資人事後發現顏、鄭出示的合約是偽造的，向檢警提告。

檢察官偵查指出，顏以此詐得款項約2600萬元、鄭詐得1億多元，2人將不法所得用於私用，顏去還債，鄭支付完前妻的生活費後，上酒店消費。

圖為韓國「TWICE」9人女子團體。圖/摘自推特
圖為韓國「TWICE」9人女子團體。圖/摘自推特
藝人康康。聯合報系資料照片
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詐騙 提告 投資人 康康 TWICE

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