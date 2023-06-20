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南投父稱要「從小訓練」多年玩弄2兒下體 二審重判6年刑

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

南投縣吳姓男子涉嫌從兩個兒子讀幼兒園大班，年僅4歲時，即開始猥褻兩兒子的下體，一周有6天時間，直至兩兒子讀國小，才有制止父親行為，因吳女友通報吳家暴時，意外讓社工察覺該情況，進而揭發，經調查，吳男對兒子犯行2568次，二審今宣判，認原審量刑過輕，撤銷改判6年徒刑。

判決指出，南投縣吳姓男子與女友育有2個兒子、一個女兒，但吳涉嫌從兩個兒子滿4歲、就讀幼兒園大班開始，一周有6天猥褻兩個兒子下體，僅有周五不在家時，才沒有犯行，每次都撥弄到兩兒子有生理反應，時間達5至10分鐘，直至兩個兒子就讀國小時，健康教育課程有教導，兩兒子才覺得有問題，會在父親犯行時制止。

吳同居女友雖然有發現，但沒有向檢警反映，直至吳女友向社工通報家暴案件時，吳女友才向社工提到兒子有被吳男猥褻的情形，社工才在2020年間向警方通報，因而查獲。

吳男否認涉案，辯稱是「玩摔角」的過程中，不小心摸到生殖器，但不是撫摸，而且他在外工作，沒有每個星期在家，不是每天會摸到生殖器。

一審審理時，除了吳男兩個被害的兒子有證稱父親的犯行之外，吳女友與女兒也都證稱，看過吳男犯行的過程，吳女友還說，兩個兒子被吳男弄下體弄到都哭了，她出言制止，吳仍繼續，還稱「兒子長大以後也會這樣弄，要從小訓練」。

一審採信被害男童與吳男女友說法，認定吳男對兩個兒子分別有1773次、795次，總計2568次，各判刑3年1月，應執行4年6月徒刑，全案上訴台中高分院後，今天宣判，認為原審量刑過輕，撤銷改判，犯行2568次，各判刑3年6月徒刑，應執行6年徒刑，可上訴。

南投縣吳姓男子涉嫌猥褻2個兒子下體，犯行兩千多次，台中高分院今宣判，改判6年徒刑，比一審刑度重。示意圖／ingimage
南投縣吳姓男子涉嫌猥褻2個兒子下體，犯行兩千多次，台中高分院今宣判，改判6年徒刑，比一審刑度重。示意圖／ingimage

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