高風險駕駛南市要比照酒駕累犯公布個資？黃偉哲：研議中

台南市去年行人交通事故逾5成發生在路口，為提升行人交通安全環境，台南市政府今天與嘉義區監理所聯合舉辦「九大運輸業路口停讓宣示活動」，共同宣示提升路口行車安全決心，市長黃偉哲表示，3歲女童車禍後交通改善一直在做，從6月至今取締路口沒有禮讓行人有488件，取締不是目的，市府也不缺這點錢，重點是說讓大家在路口更小心，對於行人的通行能夠更加禮讓。

針對高風險駕駛是否考慮仿照公布駕駛照片或全名的方式？黃偉哲表示，法規還在研議，因為現在交通安全法規沒有授權公布全名，像酒駕得到法律的授權，酒駕的屢犯累犯，已經可以全部公布照片、公布他的全名，但對於高風險的駕駛、就是在路口發生車禍撞過人，或是造成致人於死，或致人於傷的高風險駕駛，現在要用公布的方式，必須選擇性的用確保他個人個資的情況，但是又可以讓社會大眾有所警醒的方法方式，不管是加馬賽克，或者是中間的名字用圈起來，這部分正在研擬，保證會做，時間約在8月底或9月初左右。

黃偉哲強調，市府宣誓今年完成百大路口行人安全計畫，及率先打造全國首座大客車路口停讓實境訓練場，今天透過邀請九大運輸業者共同宣示落實車輛路口停讓作為，以及號召所屬從業駕駛人共同響應，將更能展現本市提升路口停讓安全的決心。希望藉著取締、宣導及教育的手段和勸導的手段，一起讓車輛行經路口時能夠對於行人的安全更注意，不管用指叉來確認，或者是用眼睛確認，在路口轉彎車該停就停，該等就等，就一定要等到行人通行，不要造成人車爭道，造成行人的安全受到威脅。

交通局長王銘德指出，依據交通部道安資訊查詢網數據顯示，台南市去年行人於路口發生交通事故700人，約占整體行人交通事故數5成，因行人防護性較弱，事故發生後常造成嚴重傷害，故藉由本次邀集本市九大運輸業一齊宣誓，再次宣導強調路口停讓的重要性，並藉由後續相關推動作為，深化路口停讓觀念，期許各汽車運輸業者共同響應，讓路口零事故、零意外。

嘉義區監理所長黃萬益表示，去年全國的交通事故37萬5000多件，受傷是49萬8887人，死亡3085人，路口占6成，如何降低交通事故的傷亡數字，交通部今年已將路口沒有禮讓行人的罰則升到3600元，後續法規上會再研擬，違規部分要增加交通安全講習、今天藉由9大運輸業共同宣誓，從職業駕駛、道路使用頻率最高的，由他們來開始再把整個道路禮讓文化把它提升上來。

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