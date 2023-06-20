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打工族1成5曾遇性騷擾 男女被騷擾方式差很大

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導

近期從政壇、藝文界、媒體界到演藝圈，正掀起職場性騷擾風潮，職場性騒擾話題各界持續關注，有多少涉世未深的學子曾遭遇不愉快的打工經歷呢？根據「2023學生暑期打工暨職場性騷擾調查」指出，1成5曾遇性騷擾，其中女性肢體碰觸77.8%最多， 男性則是視覺騷擾80.1%。

調查發現，15.3%受訪學生坦言，在打工時曾遭遇程度不一的性騷擾，其中包括言語騷擾72.7%、肢體騷擾40.9%及字圖片騷擾32.8%。

細究手法分布，女性遭到肢體騷擾居多占77.8%，男性則最常遇到視覺騒擾占80.1%，雖然性別不同，但其處理的方式卻是相差無幾，多半採取隱忍裝沒事63.6%、想辦法閃躲避開45.4%和跟親友同事訴苦31.8%；僅有27.2%當場表示拒絕。而加害人身份，主要是工作場合中不能得罪的「客人」以及朝夕相處的「同事」。

1111人力銀行公關總監陳尹柔表示，會發生性騷擾主要原因「來自不平等的權力結構」，尤其在職場中講求倫理、輩分、職階，因此極容易發生上對下的霸凌甚至是欺壓，建議上班族不論男女，一旦遭遇不合常理的要求時，可透過行政申訴(內部管道)、刑事告訴、民事求償及申請調解等四種管道，捍衛自我權益。

性騷擾 職場 打工

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