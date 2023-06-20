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偷5件女用內褲判決沒收怎執法？檢察官：訪價後命賊賠錢給她

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

高姓男子在自助洗衣店趁賴姓女子送洗衣物人不在場，竊取賴女放在烘衣機內烘乾的衣物，賴女清點，發現幾件女用內褲被偷提告，警方逮捕高；台北地院審理，依竊盜罪判高拘役20日，犯罪所得5件內褲宣告沒收。可上訴。

並非全新的幾件女用內褲，不見得具備刑法上的「重要性」，判不判沒收？由法官自由心證決定；本案法官判決「沒收」，如此案件應該如何執行？

熟悉執行業務的檢察官說，未來判決確定後，會發執行傳票給高姓男子到案執行，再偵訊他「女用褲在哪裡？」，如找得到，會命其繳回並發還賴女，如果高不繳回或根本已經遺失，則會訪價估算價格，再命令高賠錢給賴女以結案。

家住在新北市的49歲高姓男子，有公共危險前科判刑2月確定的紀錄，2018年8月23日易科罰金執行完畢，仍不知悔改。

2022年10月20日上午9時50分，高在新北市新店區「樂百淨自助洗衣店」徒手竊取賴女置於烘衣機內烘乾的衣物數件，得手隨即離開現場。

檢警查辦，高坦承竊取賴女的衣物，檢方依據賴女的供述、監視器畫面等證據，認定高即竊嫌，依竊盜罪偵查，對高聲請簡易判決處刑。

判決指出，賴女報案稱被偷的女用內褲是5到6件，基於罪證有疑利於被告原則，應認定高偷的數量為5件，依竊盜罪判高拘役20日，如易科罰金以1000元折算1日，5件內褲是犯罪所得判決均沒收，不宜執行沒收，即追徵價額。

高姓男子在自助洗衣店內趁賴姓女子送洗衣物人不在場，竊取賴女放在烘衣機內烘乾的衣物，賴女清點發現女用內褲被偷。示意圖。聯合報系資料照片
高姓男子在自助洗衣店內趁賴姓女子送洗衣物人不在場，竊取賴女放在烘衣機內烘乾的衣物，賴女清點發現女用內褲被偷。示意圖。聯合報系資料照片

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