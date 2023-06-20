影／進大陸煙油台灣違法賣 單月營業額破200萬警逮6人

保二刑大偵二隊偵辦違法販售含尼古丁電子煙油案，去年底發現台南、高雄有商店從大陸進口含有尼古丁成分的電子煙油，在網路、實體店面販售，今年初前往搜索，查扣煙油成品24萬瓶等贓證物，帶回曾姓男子等涉案9人，經送驗化驗後，確認查扣商品含尼古丁成分，依違反藥事法送辦，曾遭檢方聲押獲准。

保二總隊刑大偵二隊去年底溯源含尼古丁成分電子煙油案時，發現分裝大盤商位於台南市，經報請台南地檢署檢察官呂舒雯指揮，經連月蒐證發現，該大盤商有實體店面，行事小心，販售方式以實體商店，或透過網路Line群組，採熟客行銷方式，僅開放回購客下單。

警方蒐集違法事證後，在今年初搜索票，前往涉案曾姓男子（27歲）等6人的住處、店面等5地搜索，查扣分裝待售電子煙油成品24萬餘瓶、香精9桶、調和空桶等半成品、現金38萬餘元，初估市值超過700萬元。

經查，曾姓男子等人已違法販售含尼古丁電子煙油的產品一段時間，至少有2年，而且都是從中國大陸以大瓶桶裝電子煙油輸入，再分裝為30ML瓶裝，填加草莓、檸檬、茶韻等口味以吸引民眾施用，每瓶以350元至650元的價格販售，單月營業額有200萬元之譜，獲利頗豐。

警方提醒，曾男等人販售的電子煙油，除除相關成分不明外、分裝過程亦有健康疑慮，使用後極有可能吸入重金屬、有毒物質造成身體永久傷害且容易引發腫瘤、糖尿病等相關疾病。

全案將查扣贓證物，送往衛福部食藥署化驗，近日化驗結果出爐，查扣商品都含有尼古丁成分，曾男等人在警詢後，依違犯藥事法的輸入禁藥罪、販賣禁藥罪移送台南地檢署偵辦，因曾否認犯行，遭檢方聲押獲准，其餘5名涉案人以5萬元至15萬元不等金額交保。 ※ 提醒您：抽菸，有礙健康