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調查官涉浮報加班遭法辦

聯合報／ 記者張宏業／台北報導

調查局台北市調查處政經站調查官楊道昀，在法務部蔡清祥上任後借調法務部，遭檢舉調部辦事四年多期間，涉嫌多次不實請領加班費；調查局北機站日前約談楊男，他態度配合，檢方訊後請回，依詐欺等罪偵辦。

調查局昨證實，楊道昀涉及浮報加班費遭北機站約談，未來視檢方處分結果決議行政懲處。楊道昀是蔡清祥於二○一八年接掌法務部長後，欽點調派法務部辦事的調查官。

楊道昀當年以最高分考進調查局，考選部民國一百年舉辦「公務人員特種考試榜首座談會」，曾請楊道昀分享心得。

楊當時說，「我們今天身為公務人員，必須在微跟隱之間下功夫，這是我們在操守上必須要做的準則，因此，我們要貫徹敬業與操守，這是我們身為國家公務人員第一要務」。

楊獲蔡清祥賞識，從調查局帶到法務部辦事，涉入浮報加班費，引起調查局內部議論。

據了解，法務部辦事每個月加班費最高可報八十小時，是一般調查官擔任據點工作的四倍；楊道昀加班費因直接在法務部請領、非由調查局核銷，調查局對情況所知有限。

檢方接獲檢舉楊涉浮報加班費，指多次申報加班時間都有私人行程，如去看房子或上健身房；由於檢舉信指證歷歷，檢方發交北機站調查。

近年各檢察機關偵辦公務員詐領加班費、值班費、差旅費及休假補助的法律適用有歧異，最高檢去年統一偵辦標準，認定採用詐欺罪，非貪汙治罪條例的利用職務詐取財物罪。

加班費 法務部 蔡清祥

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