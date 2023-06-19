疫情囤口罩想發投機財 她否認犯罪被重判1年6月

新北市一名生產販售醫用口罩公司的女老闆，趁疫情期間以機器壞掉、缺料等為由，囤積大量口罩、企圖抬高售價大賺投機錢。新北地方法院認為彌勒悟言所為影像社會大眾權益，且犯後否認犯行，依傳染病防治法處1年6月徒刑。

判決指出，2020年1月15日新冠肺炎由衛生福利部認定為第五類法定傳染病，行政院同年月31日起徵用口罩為防疫物資，並公告醫用口罩、外科口罩為生活必需用品，該女子卻開始囤貨，在短短10餘天內囤了76萬餘片口罩，還以「買不到原物料」、「被政府徵收」等理由不出貨並抬高出售價格，被調查局查獲。

女老闆（本姓洪）否認囤積居奇，稱她一直有對外銷售口罩，還說被查獲的口罩是來不及包裝或銷量不好的庫存貨。

但合議庭發現，多家公司詢問她是否能出貨時，她都以「沒料了全被政府收購」、「機器壞掉」等理由稱沒貨，又稱原物料漲價，口罩價格從每片1.3元漲到每片2.5元，又漲到4元，最後漲到5元。

合議庭又發現，女老闆雖稱機器壞掉，但修理機台的人員證稱修機器僅需工廠午休時處理，工廠一天可稱生產4萬片口罩，就算有壞掉停工的機器，1天也可以生產1至2萬片口罩，加上疫情開始後工廠用電量突然大幅上升，員工亦證稱除了製造口罩外不會大量用電，因此不採信她說詞。