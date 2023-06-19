快訊

燒不完！「徐姓一線主持人」遭女網友爆料 溫泉下撫摸大腿還闖房借筆

南韓房價崩20% 國泰首席經濟學家：二大原因「在台灣不會出現」

烏克蘭水壩坍塌之謎：調查指出「俄軍自己從內部炸毀」

疫情囤口罩想發投機財 她否認犯罪被重判1年6月

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

新北市一名生產販售醫用口罩公司的女老闆，趁疫情期間以機器壞掉、缺料等為由，囤積大量口罩、企圖抬高售價大賺投機錢。新北地方法院認為彌勒悟言所為影像社會大眾權益，且犯後否認犯行，依傳染病防治法處1年6月徒刑。

判決指出，2020年1月15日新冠肺炎由衛生福利部認定為第五類法定傳染病，行政院同年月31日起徵用口罩為防疫物資，並公告醫用口罩、外科口罩為生活必需用品，該女子卻開始囤貨，在短短10餘天內囤了76萬餘片口罩，還以「買不到原物料」、「被政府徵收」等理由不出貨並抬高出售價格，被調查局查獲。

女老闆（本姓洪）否認囤積居奇，稱她一直有對外銷售口罩，還說被查獲的口罩是來不及包裝或銷量不好的庫存貨。

但合議庭發現，多家公司詢問她是否能出貨時，她都以「沒料了全被政府收購」、「機器壞掉」等理由稱沒貨，又稱原物料漲價，口罩價格從每片1.3元漲到每片2.5元，又漲到4元，最後漲到5元。

合議庭又發現，女老闆雖稱機器壞掉，但修理機台的人員證稱修機器僅需工廠午休時處理，工廠一天可稱生產4萬片口罩，就算有壞掉停工的機器，1天也可以生產1至2萬片口罩，加上疫情開始後工廠用電量突然大幅上升，員工亦證稱除了製造口罩外不會大量用電，因此不採信她說詞。

合議庭認為，該女老闆明知醫用口罩為疫情期間生活必需品與政府徵用防疫物資，民眾需求甚鉅，卻為圖個人私利，囤積大量口罩以伺高價時出售，影響社會大眾權益，所為十分不可取，考量犯後否認犯行、一再狡辯，依傳染病防治法處1年6月徒刑。

新北市一名從事生產醫用口罩工廠的女老闆，趁疫情期間以機器壞掉、缺料等為由，囤積大量口罩企圖大賺投機錢，未料還沒賣出前就先被查獲囤積居奇，新北地方法院依傳染病防治法處1年6月徒刑。圖／聯合報系資料照片
新北市一名從事生產醫用口罩工廠的女老闆，趁疫情期間以機器壞掉、缺料等為由，囤積大量口罩企圖大賺投機錢，未料還沒賣出前就先被查獲囤積居奇，新北地方法院依傳染病防治法處1年6月徒刑。圖／聯合報系資料照片

口罩 老闆

延伸閱讀

國光客運端午連假最高享85折優惠 於指定站點搭乘加碼送IF泰國椰子水

正式和口罩男離婚了　樂兒曬「空白配偶欄」：我試著努力了

發粉紅口罩籲公務單位反性騷 三分之二官員沒戴場面尷尬

戴口罩對健康有影響？研究曝這款口罩戴太久會引起心肺壓力

相關新聞

跨縣市一條龍！6黑商排「電鍍毒水」進老街溪遭扣5千萬

桃園地檢署指揮檢警環破獲4家公司、2企業社及吳姓負責人共22名被告，發現自109年至111年間分別在桃園市觀音區、新北市...

恐怖前男友不滿拒絕聯絡 打263通電話、住處守候跟騷法送辦

洪姓男子不滿前女友拒絕聯絡，去年10月間在51小時內，撥打263通電話至前女友任職的處所騷擾，且在警方核發告誡書後，守候...

修憲來最草率的大法官審查 民團評鑑：蔡彩貞不適任大法官

立法院今日針對大法官被提名人予以審查並行使同意權。為了檢視被提名人的適任性，民間監督司法院大法官人選聯盟經各團體推薦後，...

懷疑夫婿買BMW養「小三」 她上網公布車牌號碼慘了

彭姓婦人懷疑夫婿出軌買房、買車養「小三」，將懷疑是「小三」的林姓女子的車牌號碼、房屋門牌號碼公布在臉書上，台北地院審理，...

台南女直播主遭強盜案 法官裁定閨蜜主謀羈押禁見

台南市王姓女直播主在18樓豪宅住處，遭許姓男子涉嫌闖入拿束帶綑人洗劫，許落網後警方查出王女閨密鍾女才是涉案主謀，檢察官昨...

大難不死親友稱他是「天公仔囝」 澎湖檢察長登門打氣

再過3天就是端午節，澎湖地檢署今天上午安排探視更生人、馨生人，分別送上更生保護會、榮觀協進會、犯罪被害人保護協會的心意，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦