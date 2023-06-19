恐怖前男友不滿拒絕聯絡 打263通電話、住處守候跟騷法送辦

洪姓男子不滿前女友拒絕聯絡，去年10月間在51小時內，撥打263通電話至前女友任職的處所騷擾，且在警方核發告誡書後，守候在前女友位在新北汐止區的住處外。前女友不堪騷擾報警，警方當場逮捕洪男，士林地檢署偵結，依實行跟蹤騷擾行為罪嫌起訴。

起訴指出，警方調閱電信用戶紀錄，證實洪男在去年10月17日中午12時許，至同年月19日15時許，51小時內撥打263通電話到前女友任職處所，影響處所業務。警方在同年月18日核發告誡書，洪男收受後仍涉持續撥打電話騷擾，19日前女友回家後，發現洪男守候在住處門口，嚇得報警，警方隨即逮捕洪男。