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跨縣市一條龍！6黑商排「電鍍毒水」進老街溪遭扣5千萬

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園地檢署指揮檢警環破獲4家公司、2企業社及吳姓負責人共22名被告，發現自109年至111年間分別在桃園市觀音區、新北市樹林區，電鍍廢液業者透過桃園、新北、南投等地的非法業者處理含鎳廢液，未經申報擅自購入俗稱「化骨水」的化學物質氫氟酸，非法排放有害健康物質廢水於老街溪，全案偵查終結，起訴吳姓負責人等18人。

環保署北區督察大隊、桃園市環保局長期科技監控，發現桃園市大園區來順公司經常利用週末夜間偷排重金屬超標廢水，地檢署接獲情資後指揮保七總隊三大隊一中隊偵辦。

今年1月8日凌晨3點，桃檢率團隊搜索，當場查獲來順利用假日深夜將含有害健康物質氟鹽、重金屬鎳、銅等廢水偷排進老街溪，並發現該公司違法放置桶裝關注化學物質，即俗稱化骨水的氫氟酸及裝有含鎳廢液貝克桶多桶。

另經檢警環持續蒐證溯源，循線查獲另一光美公司、產源冠陞企業社，為節省電鍍後所產出的含鎳廢液高額清理費，假以買賣之名，實則以每公斤僅6至7元非法委託清運業者清除；再由清運業者清除至2間處理業者，最後以每公斤2至5元向高朋企業社購買，非法處理含鎳廢液。

對此檢察官多日向桃園法院聲請裁定准予扣押被告等人財產，經准許扣押來順公司及負責人名下土地8筆、建物7筆公告現值約4274萬8398元、高朋企業社負責人名下土地1筆、建物2筆公告現值約47萬5421元、光美公司名下存款735萬5586元、冠陞企業社名下存款15萬7738元、綺美公司名下存款47萬2283元等財產共計5120萬9426元，有效保全追徵不法犯罪所得。另翰金公司犯後態度良好並繳回犯罪所得，而為附命繳納共計新台幣280萬元處分金之緩起訴處分。

檢警指出，被告非法排放廢液行為，會導致重金屬遭水生生物吸收，而生物體內無法代謝，又經食物鏈由人體食用，其生物累積、濃縮作用，最後有可能嚴重影響人體健康，渠等犯行造成環境、人民身體健康之損害實難評估。

檢方指出非法排放廢液行為有可能嚴重影響人體健康。圖／桃園地檢署提供
檢方指出非法排放廢液行為有可能嚴重影響人體健康。圖／桃園地檢署提供
業者並違法放置大量俗稱化骨水之氫氟酸及電鍍廢液。圖／桃園地檢署提供
業者並違法放置大量俗稱化骨水之氫氟酸及電鍍廢液。圖／桃園地檢署提供
桃園地檢署指揮檢警環破獲4家公司、2企業社非法排放有害健康物質廢水於老街溪。圖／桃園地檢署提供
桃園地檢署指揮檢警環破獲4家公司、2企業社非法排放有害健康物質廢水於老街溪。圖／桃園地檢署提供

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