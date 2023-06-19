修憲來最草率的大法官審查 民團評鑑：蔡彩貞不適任大法官

立法院今日針對大法官被提名人予以審查並行使同意權。為了檢視被提名人的適任性，民間監督司法院大法官人選聯盟經各團體推薦後，邀請審、檢、辯、學共8位專業人士組成「司法院大法官被提名人評鑑委員會」。民間司法院大法官人選聯盟今天發布2點聲明及評鑑結果：第一，立院審查極其草率，政府背棄人民託付；再者，4名大法官被提名人聯合拒答問卷，留下最壞示範。至於評鑑結果，民團公布認為，尤伯祥應適任、朱富美及陳忠五無不適任、蔡彩貞不適任大法官。

聯盟指出，從總統公布被提名人名單，到立法院投票行使同意權期間僅有22天；而且公聽會、審查會和投票等程序沒有間隔，可謂2003年修憲以來，最草率的大法官被提名人審查。

聯盟指出，過去民進黨曾多次批評國民黨主導的國會以草率方式護航人事案過水，取得國會多數後，可看到民進黨政府不僅早已忘記國會改革的理念，背棄對於公民社會的改革承諾。本次立法院協商過程中，只有時代力量堅持大法官的審查不可草率，應該調閱資料並一路進行到7月中旬，不過未獲其他政黨支持。

聯盟指出，4名大法官被提名人聯合拒回問卷，是我國首例，留下最壞示範；立法院審查的程序亦顯草率簡陋，且不論詢答狀況為何皆只召開一次審查，因此被提名人縱使於自述、詢答時略作回應，幾乎不具社會對話意義，讓人懷疑被提名人是否僅是在避重就輕，或是欠缺基本民主憲政素養。聯盟質疑，4名被提名人集體沉默，讓公眾只能從政治角度接受資訊，無形中再次打擊大法官與司法形象。

對於被提名人蔡彩貞、朱富美、陳忠五和尤伯祥聯合聲明拒絕回覆問卷，民團感到失望及遺憾，認為此舉完全缺乏大法官應有的高度，為未來大法官的任命程序留下了最壞的示範。聯盟評鑑結果指出，尤伯祥富有憲法熱忱，應適任大法官職務；朱富美過去並無負面新聞，品德操守應經多次檢視，並無疑義；陳忠五整體性格認真踏實，學識及專業能力均優，無不適任。