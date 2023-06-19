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懷疑夫婿買BMW養「小三」 她上網公布車牌號碼慘了

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

彭姓婦人懷疑夫婿出軌買房、買車養「小三」，將懷疑是「小三」的林姓女子的車牌號碼、房屋門牌號碼公布在臉書上，台北地院審理，依利用個人資料罪判彭婦有期徒刑2月，得易科罰金6萬元。可上訴。

彭婦懷疑林女與自己的配偶不正當的交往，於取得林女的姓名、住址、店面地址、職業、車牌號碼、銀行帳號等資料後，上網揭露。

2021年3月17日至19日，彭婦在個人臉書上公開張貼「噁心的上等人完全不承認養小三13年，買車BMW520i(附車牌號碼)，買房土城(附門牌號碼)。開護膚店(附門牌號碼)」等內容，林女知悉後提告。

檢察官偵辦認為，彭婦張貼有關林女的姓名、住址、店面地址、職業、車牌號碼、銀行帳號等屬於個人資料，彭婦違反個人資料保護法，起訴彭婦，法院審理時，彭婦認罪。

判決書指出，彭婦無前科，遇事不思理性處理，於臉書社群網站上揭露林女的個人隱私資訊，應予非難，彭婦犯案後迄未與林女和解或賠償損失，審酌犯罪動機、目的及手段，依法量刑。

彭姓婦人懷疑夫婿出軌，買房、買車養「小三」，為了洩忿，將懷疑是「小三」的林姓女子的車牌號碼、房屋門牌號碼公布在臉書上。圖／聯合報系資料照片
彭姓婦人懷疑夫婿出軌，買房、買車養「小三」，為了洩忿，將懷疑是「小三」的林姓女子的車牌號碼、房屋門牌號碼公布在臉書上。圖／聯合報系資料照片

門牌 認養 社群

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