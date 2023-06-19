台南女直播主遭強盜案 法官裁定閨蜜主謀羈押禁見
台南市王姓女直播主在18樓豪宅住處，遭許姓男子涉嫌闖入拿束帶綑人洗劫，許落網後警方查出王女閨密鍾女才是涉案主謀，檢察官昨天深夜向台南地院聲請羈押禁見鍾女，法官今天4點多下午裁准。
鍾女承認涉犯加重強盜犯行，否認自己為主謀。法官根據檢方聲請書所載內容，認為鍾女共同涉犯攜帶兇器侵入住宅強盜罪，犯罪嫌疑重大。所涉罪為最輕本刑5 年以上有期徒刑重罪，有相當理由有逃亡、串證之虞。
法官並以鍾女警詢及偵查中否認犯行，所辯內容與證據不符，有意脫免刑責，她在案發後查有滅證情事，有串證、滅證之虞，檢察官聲請羈押為有理由，裁定羈押、禁止接見通信。
台南市王姓女直播主6月16日在18樓豪宅住處，遭許姓男子涉嫌闖入拿束帶綑人洗劫，許落網後，警方根據電梯磁卡機序號及許手機內資料，查出王女閨密鍾女覬覦她的名牌包，先考貝大樓電梯磁扣交給許，許搭電梯到18樓外等候，再跟著鍾女拿取外送豆花後，尾隨進入屋內犯案，鍾女才是涉案主謀。
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