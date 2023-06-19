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大難不死親友稱他是「天公仔囝」 澎湖檢察長登門打氣

聯合報／ 記者王慧瑛／澎湖即時報導

再過3天就是端午節，澎湖地檢署今天上午安排探視更生人、馨生人，分別送上更生保護會、榮觀協進會、犯罪被害人保護協會的心意，新任檢察長陳佳秀到府打氣，展現司法柔性一面，35歲林姓男子去年經歷重大車禍，命在旦夕，犯保團隊一路協助，家屬說，若沒有犯保當後盾，實在不知該如何挺過難關。

陳佳秀今天上午偕更生保護會澎湖分會主委呂榮進、澎湖縣榮觀協進會理事長顏勢任等人一同拜訪更生人，住馬公市67歲陳姓男子因涉犯入出國移民法，判緩刑附帶保護管束，他靠低收入戶及老人年金度日，生活在不到10坪大陋室，屋頂破損不堪，陳佳秀見狀便與更保、榮觀夥伴討論，盼尋求社會資源協助他修繕房子。

一行人接著轉往白沙鄉探視61歲鄭姓男子，鄭男因酒駕涉犯公共危險罪，他無力繳交緩起訴處分金，選擇入監執行。他身體左側無力，難以就業，仰賴低收入補助等，養活兒孫一大家子，仍保持樂觀的心，他說，為了下一代必須堅強，相信天無絕人之路。

更保主委呂榮進經營航運公司，他願意提供就業機會給鄭男的孩子，他說，若能改變一個家庭生計，就能幫助案家生活更安定，也逐步脫貧。

對於更保、榮觀及地檢署的關懷，鄭男感動地說，一家人沒被社會遺忘，深刻感受到社會溫情，也稱讚檢察長很有親和力，作風沒架子。

陳佳秀下午安排探視馨生人，與犯保主委蔡惠如來到白沙鄉赤崁村，案主是35歲患中度智能障礙的林姓男子，他去年遭大貨車撞擊，當下頭破血流，經直升機後送到高雄榮總，幸運搶回一命。陳姓男子的阿姨說，陳男大難不死、歷劫歸來，村莊的人稱他是「天公仔囝」，肇事者兩手一攤說無力賠償，幸好有犯保團隊一路協助，讓家屬不會感到無助。陳男表哥說，犯保是被害人家庭的貴人，若沒有犯保提供律師及訴訟資源，家屬肯定更無助。

陳男目前從事社區清潔工作，賺取微薄收入，他相當有孝心，犯保團隊今天送上一籃玉荷包，他貼心地剝一顆塞到母親口中，享受平凡卻珍貴的親情。

陳佳秀今年5月初走馬上任，她是台大法律系畢業，司法官學院37期結業，曾任台北地檢署襄閱主任檢察官、高檢書記官長、保護司副司長等，實務經驗豐富。

澎湖地檢署檢察長陳佳秀（中）今由榮觀、更保夥伴陪同，探視更生人，也送上端節心意。記者王慧瑛／攝影
澎湖地檢署檢察長陳佳秀（中）今由榮觀、更保夥伴陪同，探視更生人，也送上端節心意。記者王慧瑛／攝影
犯保團隊今天送上一籃荔枝，陳姓男子（右）貼心地剝一顆塞到母親口中，享受平凡卻珍貴的親情。記者王慧瑛／攝影
犯保團隊今天送上一籃荔枝，陳姓男子（右）貼心地剝一顆塞到母親口中，享受平凡卻珍貴的親情。記者王慧瑛／攝影
澎湖地檢署檢察長陳佳秀（中）等人探視61歲更生人鄭姓男子（左二），鄭男身體左側無力，難以就業，仰賴低收入補助等，養活兒孫一大家子，他仍保持樂觀的心。記者王慧瑛／攝影
澎湖地檢署檢察長陳佳秀（中）等人探視61歲更生人鄭姓男子（左二），鄭男身體左側無力，難以就業，仰賴低收入補助等，養活兒孫一大家子，他仍保持樂觀的心。記者王慧瑛／攝影
澎湖地檢署檢察長陳佳秀（中）今由榮觀、更保夥伴陪同，探視更生人，也送上端節心意。記者王慧瑛／攝影
澎湖地檢署檢察長陳佳秀（中）今由榮觀、更保夥伴陪同，探視更生人，也送上端節心意。記者王慧瑛／攝影
澎湖地檢署檢察長陳佳秀（右二）今天下午探視馨生人，與犯保主委蔡惠如來到白沙鄉赤崁村，案主是35歲患中度智能障礙的林姓男子（左二），去年遭大貨車撞擊，經直升機後送到高雄榮總，幸運搶回一命。記者王慧瑛／攝影
澎湖地檢署檢察長陳佳秀（右二）今天下午探視馨生人，與犯保主委蔡惠如來到白沙鄉赤崁村，案主是35歲患中度智能障礙的林姓男子（左二），去年遭大貨車撞擊，經直升機後送到高雄榮總，幸運搶回一命。記者王慧瑛／攝影
61歲鄭男身體左側無力，難以就業，仰賴低收入補助等，養活兒孫一大家子，他仍保持樂觀的心。記者王慧瑛／攝影
61歲鄭男身體左側無力，難以就業，仰賴低收入補助等，養活兒孫一大家子，他仍保持樂觀的心。記者王慧瑛／攝影
澎湖縣馬公市67歲陳姓男子（右四）因涉犯入出國移民法，判緩刑附帶保護管束，他靠低收入戶及老人年金度日，生活在不到10坪大陋室，檢察長陳佳秀（右三）等人今天到府探視，將尋求社會資源協助他修繕房子。記者王慧瑛／攝影
澎湖縣馬公市67歲陳姓男子（右四）因涉犯入出國移民法，判緩刑附帶保護管束，他靠低收入戶及老人年金度日，生活在不到10坪大陋室，檢察長陳佳秀（右三）等人今天到府探視，將尋求社會資源協助他修繕房子。記者王慧瑛／攝影
澎湖縣馬公市67歲陳姓男子（右二）因涉犯入出國移民法，判緩刑附帶保護管束，他靠低收入戶及老人年金度日，生活在不到10坪大陋室，檢察長陳佳秀（j左二）等人今天到府探視，將尋求社會資源協助他修繕房子。記者王慧瑛／攝影
澎湖縣馬公市67歲陳姓男子（右二）因涉犯入出國移民法，判緩刑附帶保護管束，他靠低收入戶及老人年金度日，生活在不到10坪大陋室，檢察長陳佳秀（j左二）等人今天到府探視，將尋求社會資源協助他修繕房子。記者王慧瑛／攝影
澎湖地檢署檢察長陳佳秀今年5月初走馬上任，對扶助更生人、馨生人有很深的關懷。記者王慧瑛／攝影
澎湖地檢署檢察長陳佳秀今年5月初走馬上任，對扶助更生人、馨生人有很深的關懷。記者王慧瑛／攝影

澎湖縣 團隊 司法官

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