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機車事故3成肇事者不滿24歲 監理站：無安全駕車觀念是關鍵

聯合報／ 記者楊適群／高雄即時報導

學開車找駕訓班，但教學品質很重要。高雄區監理所為強化汽車駕訓班教學品質，今邀高市26家駕訓班業者舉行座談。會中提醒除教導駕駛技術，更應注重駕駛觀念的培養，避免觀念良莠不齊的新手駕駛上路就出現違規或肇事狀況，遭外界嘲諷「拿雞腿換駕照」。

據監理所統計，想考汽車駕照民眾有超過95%會選擇報名駕訓班。主因是駕訓班方便民眾學習兼顧考試需求。但駕訓班除教授學員駕駛技術，觀念培養也很重要。畢竟駕訓班開車和正式上路情境不同，唯有養成遵守號誌、禮讓等良好駕駛觀念，才能讓新手駕駛上路後，不至於出現離譜的駕駛行為。

高雄區監理所所長李瑞銘表示，以機車考照為例，台灣每年平均36萬件機車事故中，18歲至24歲騎士占了3成。但考前有報名駕訓班的民眾，因吸收到正確的騎車觀念，在考取駕照後違規風險減少56％、肇事風險降低35％，可見培養駕駛觀念的重要。

李瑞銘也說，此次座談主要提醒駕訓班業者，在駕駛教育中扮演重要角色。畢竟教練講師的教學品質，會直接影響駕駛觀念的養成，不容忽視。監理所也會定期派員查核，以確保駕訓班教學品質。

高雄區監理所所長李瑞銘提醒駕訓班業者，駕駛技術和觀念應並行並重，才能降低新手駕駛上路風險。圖／高雄區監理所提供
高雄區監理所所長李瑞銘提醒駕訓班業者，駕駛技術和觀念應並行並重，才能降低新手駕駛上路風險。圖／高雄區監理所提供
高雄區監理所今邀駕訓班業者舉行座談，提醒業者除落實教學，也要注重駕駛觀念的養成。圖／高雄區監理所提供
高雄區監理所今邀駕訓班業者舉行座談，提醒業者除落實教學，也要注重駕駛觀念的養成。圖／高雄區監理所提供

駕訓班 駕照

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