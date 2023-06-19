陸女照顧癌母逾停留效期 移民署專案送暖

今年2月起，移民署推動「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案」，給逾期外來人口到案的機會與勇氣，這項友善專案到6月30日截止。圖／移民署台中市第二服務站提供 今年2月起，移民署推動「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案」，給逾期外來人口到案的機會與勇氣，這項友善專案即將於6月30日截止，移民署提醒有逾越停留效期的外國、大陸及港澳人士，要把握專案時機。

來自大陸江西的小雨，因母親罹患胃癌第4期，她今年2月來台，她母親10年前再婚來台，與國人配偶離婚後，獨居生活，去年檢查出罹患胃癌第4期，為爭取最大的存活機率決定接受手術，小雨為使母親專心養病，特地來台照顧母親，陪伴母親渡過手術、化療、放射線治療及療程帶來的身體不適，成為母親對抗病魔的重要心理支柱。

療程告一段落後，小雨到移民署台中市第二服務站辦理延期，被告知已逾期停留10多天，原來她錯將證件效期誤認為停留效期。她擔心被強制出境及管制入境就無法繼續照顧母親，當場紅了眼眶。服務站人員立即上前安慰，建議她藉「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案」：免收容、低罰鍰、不管制的措施自行到案後，再重新申請來台探親。

小雨說，母親的手術順利、複診的結果也都很正面，但手術的傷口及療程的副作用使母親精神不佳、食欲不振，仍需要人照料，她很感謝移民署人員和自行到案專案，讓她們母女再相聚，她以盡孝心。