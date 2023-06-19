快訊

霸王餐新招？踩爛超商微波食品 街友：不能賣了，請我吃

「國民法官」代言人黃子佼拍17歲女裸照 司法院：震驚、暫停合作

黃子佼直播酒後情緒不穩急送醫 身體有些許刀割傷

陸女照顧癌母逾停留效期 移民署專案送暖

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

今年2月起，移民署推動「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案」，給逾期外來人口到案的機會與勇氣，這項友善專案到6月30日截止。圖／移民署台中市第二服務站提供
今年2月起，移民署推動「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案」，給逾期外來人口到案的機會與勇氣，這項友善專案到6月30日截止。圖／移民署台中市第二服務站提供
今年2月起，移民署推動「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案」，給逾期外來人口到案的機會與勇氣，這項友善專案即將於6月30日截止，移民署提醒有逾越停留效期的外國、大陸及港澳人士，要把握專案時機。

來自大陸江西的小雨，因母親罹患胃癌第4期，她今年2月來台，她母親10年前再婚來台，與國人配偶離婚後，獨居生活，去年檢查出罹患胃癌第4期，為爭取最大的存活機率決定接受手術，小雨為使母親專心養病，特地來台照顧母親，陪伴母親渡過手術、化療、放射線治療及療程帶來的身體不適，成為母親對抗病魔的重要心理支柱。

療程告一段落後，小雨到移民署台中市第二服務站辦理延期，被告知已逾期停留10多天，原來她錯將證件效期誤認為停留效期。她擔心被強制出境及管制入境就無法繼續照顧母親，當場紅了眼眶。服務站人員立即上前安慰，建議她藉「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案」：免收容、低罰鍰、不管制的措施自行到案後，再重新申請來台探親。

小雨說，母親的手術順利、複診的結果也都很正面，但手術的傷口及療程的副作用使母親精神不佳、食欲不振，仍需要人照料，她很感謝移民署人員和自行到案專案，讓她們母女再相聚，她以盡孝心。

站主任周佑仁表示，專案實施至今已有很多逾期居停留的外來人口受惠，專案到6月30日將結束，有逾期情況的外國、大陸或港澳朋友，要把握這次擴大自行到案的減免措施。

今年2月起，移民署推動「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案」，給逾期外來人口到案的機會與勇氣，這項友善專案到6月30日截止。圖／移民署台中市第二服務站提供
今年2月起，移民署推動「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案」，給逾期外來人口到案的機會與勇氣，這項友善專案到6月30日截止。圖／移民署台中市第二服務站提供

移民署

延伸閱讀

包粽忙不過來 高雄闆娘雇11名移工當助手「賺的都不夠賠」

改善缺工擴大就業 專案職缺就業滿月可領6000以上獎金

移民署安排新住民家庭學包粽子 也宣導家暴零容忍

5億高中生之母無國籍身分成人球滯台12年 移民署因這原因頭大

相關新聞

霸王餐新招？踩爛超商微波食品 萬華街友：不能賣了，請我吃

賴姓男子是街友，今年初因肚子餓沒錢買食物，異想天開走進萬華區一間超商，挑選架上便當等微波食品丟到地上用腳踐踏，讓食品無法...

未禮讓行人又無照 桃園女遭重罰上萬！還有23人欠款

為擺脫「行人地獄」惡名，法務部行政執行署桃園分署積極執行車輛不停讓行人違規裁罰案件，均以專案列管。桃園市桃園區一名61歲...

前桃園縣議員呂邱葉貪汙收賄251萬元 判關4年定讞要入獄

前桃園縣議員呂邱葉任職期間提供議員補助款給廠商使用，再收受回扣251萬餘元，更一審依貪污治罪條例不違背職務收賄罪判呂女4...

她談「5億高中生」案 強調檢方相驗並非求神問卜

今年5月，報載一名「身價五億」的高中生於結婚登記後因不明原因墜樓身亡，該案經媒體與社群網站接連揭露「公公與媳婦亂倫所生」等鄉土劇也遠遠不及的複雜「家庭關係」，加上外傳其身後所留下「祖父／（疑似）實際生父」所「逐年贈與」的龐大土地，遂引發輿論關注。

陸女照顧癌母逾停留效期 移民署專案送暖

今年2月起，移民署推動「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案」，給逾期外來人口到案的機會與勇氣，這項友善專案即將於6月...

涉行賄案 趙藤雄延長限境8個月放寬警局報到

遠雄集團創辦人趙藤雄涉行賄護航開發案等，一審依貪污等罪判刑7年，二審審理中。二審考量趙藤雄限制出境處分將屆滿，裁定趙藤雄...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦