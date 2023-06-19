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又是行人地獄！ 新竹男騎車撞死行人遭判刑3月

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

又是行人地獄！彭姓男子去年8月下午騎機車行經新竹市區，本應注意車前狀況，遇行人穿越時無論有無交通指揮人員指揮或號誌指示，均應暫停讓行人先行通過，但彭卻不慎與戴姓行人發生碰撞，戴當場倒地，送醫救治兩周後不治死亡；新竹地院審理終結，將彭依過失致死罪判刑3月。

判決書指出，19歲彭男去年8月9日下午1點騎車沿新竹市北區經國路二段南往北直行，卻疏於注意車前狀況，不慎與沿新竹市北區城北街東往西步行的戴姓行人發生碰撞，戴受傷倒地，經送醫後仍於同月23日因中樞神經衰竭、顱內出血及頭部鈍力損傷等傷害不治而亡。

法官審理時，彭男坦承發生交通事故，他說，因視線遭前方汽車擋住，才會撞到戴姓行人，之後也知道戴送醫救治不治死亡。

法官認為，彭男騎車時未充分注意車前狀況，隨時採取必要安全措施，又未讓行人穿越道上穿越道路的行人優先通行，不慎撞及戴姓行人，使對方喪失寶貴性命，所生損害極為重大且難以彌補，考量彭坦承犯行，因金額差距過大未能與戴家屬成立民事和解，無前科，審酌依過失致死罪判刑3月。

法官認為，彭男騎車時未充分注意車前狀況，隨時採取必要安全措施，又未讓行人穿越道上穿越道路的行人優先通行，不慎撞及戴姓行人，使對方喪失寶貴性命，審酌依過失致死罪判刑3月。示意圖／報系資料照
法官認為，彭男騎車時未充分注意車前狀況，隨時採取必要安全措施，又未讓行人穿越道上穿越道路的行人優先通行，不慎撞及戴姓行人，使對方喪失寶貴性命，審酌依過失致死罪判刑3月。示意圖／報系資料照

新竹 行人地獄

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