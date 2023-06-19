「國民法官」代言人黃子佼拍17歲女裸照 司法院：震驚、暫停合作

網友爆出多年前曾遭演藝圈前輩在車上強吻性騷、拍裸照，黃子佼剛發布影片，認了爆料男主角就是自己。黃子佼替司法院「國民法官」拍了許多支影片，對此司法院表示震驚，並嚴厲譴責任何性騷擾行為，將會暫停與黃子佼先生的所有合作關係。

司法院表示，黃子佼的相關影片、文宣將全部下架。司法院表示，黃子佼不是國民法官代言人，只是拍影片。

司法院「全員國民法官中」節目上月27日才正式開播，由演藝圈「最懂國民法官」的知名主持人黃子佼與金馬影后陳淑芳等人攜手職業法官，以輕鬆詼諧、日常生活情境劇方式，為觀眾解答國民法官制度中常見的疑惑。詎料，至今不到1個月，黃子佼也身陷性騷事件。

國民法官法今年1月上路，台北地院去年11月先是舉辦國民法官模擬法庭成果發表會暨「逗陣繞法院」活動，活動由甫參與司法院所辦國民法官活動的金鐘獎主持人黃子佼與國民法庭女法官洪甯雅聯手介紹國民法官教育園區。

黃子佼也很關心國民法官制度，肯定立意良善，上個月他說很開心能發揮知名度跟影響力，繼續透過演出，帶領大家一起來了解怎麼當個國民法官。

今天清晨，「和我一起，走在法國的365天」粉專貼出了一段文章，Zofia寫下「我的遭遇發生在十多年前，當時我才17歲，透過當初在學校的朋友介紹，認識了這位演藝圈的大前輩。他給人的形象很和善、很無害，也很有音樂及藝術涵養，當時的我喜歡創作，完全把他當成前輩一樣尊敬。我感謝他鼓勵我創作，在他主持的電臺播我寫的歌，但我沒想到他晚上跑來我的宿舍樓下，讓我上車，在車內沒問我的意願就湊過來吻我，說喜歡我。當時的我嚇得說不出話，根本也不知道怎麼反應，的確他後來誠懇的道歉了，我也接受了他的道歉」