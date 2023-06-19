未禮讓行人又無照 桃園女遭重罰上萬！還有23人欠款

高姓女子未禮讓行人還無照遭重罰1萬500元。圖／桃園分署提供 為擺脫「行人地獄」惡名，法務部行政執行署桃園分署積極執行車輛不停讓行人違規裁罰案件，均以專案列管。桃園市桃園區一名61歲女子騎車未禮讓行人又無照駕駛，遭重罰1萬500元，直到收函命限期繳納，同時職場也接到扣薪命令，女子才在4天內火速繳清；桃園分署仍有23件未停讓行人裁罰案件，務必於期限內自行繳納欠款。

楊梅區一名41歲莊姓男子110年4月間，在台北市內湖區瑞光路騎機車行經行人穿越道時，未停讓行人先行通過，遭台北市政府警察局內湖分局西湖派出所員警開單舉發，並由台北市政府交通事件裁決所裁罰新台幣1500元，因莊男逾期未繳納，遭移送桃園分署執行。桃園分署收案後先以傳繳通知書通知其繳納，但莊男置之不理，桃園分署遂扣押莊男銀行帳戶存款，由於足額扣押，經收取後由銀行將款項解繳台北交裁所，並於6月6日完成入帳。

另桃園區一名61歲高姓女子於110年5月間騎機車行經中正路與南平路口轉彎時，未暫停讓行人優先通過，且經查為無照駕駛，遭桃園市交通隊員警開單舉發後，由桃園市政府交通事件裁決處重罰1萬500元，因高女逾期未繳納而遭移送桃園分署執行。執行人員於受理案件後，今年6月2日發函命限期高女繳納本件罰鍰，另查得高女服務於桃園區某家飲食店，同日核發扣薪命令，高女自知無法再拖欠，於6日自行至桃園交裁處繳納本件罰鍰1萬500元。