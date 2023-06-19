專挑WISH小黃還搭霸王車 雙北計程車大盜起訴

中年男子蔡家銓專挑TOYOTA WISH車款下手成為計程車大盜，犯案地點遍布雙北地區。記者曾伯愷／翻攝 一名年約40歲的男子蔡家銓，專挑TOYOTA WISH車款下手成為計程車大盜，利用搭乘時偷走運將藏在扶手座下方的皮夾或手拿包，犯案地點遍布雙北地區；有時還以各種理由坐霸王車，待相約還錢時就搞失蹤。蔡男先前因在新北市犯案10起遭新北地檢署起訴，台北地檢署又查出他以同樣手法，在北市連偷帶騙造成6名運將受害，今依竊盜及詐欺罪將他起訴。

檢方調查，蔡男作案方式並非一般伺機偷取車上無人的計程車所存放的車內現金，而是偽裝成拎著大外套的正常乘客搭車，上車後便佯稱待會還有朋友要上車，因此希望能先坐在副駕駛座，被害運將也都不疑有他。

計程車行駛期間，蔡男一方面會積極地與被害運將攀談，製造雙方熱絡的對話；另一方面趁運將忙著聊天分心，一邊將隨手攜帶的大外套蓋上前排座位中央的扶手座，擋住對方視線。

蔡男因為對WISH車型和運將習性相當熟悉，深知運將大多習慣用現金，因此會把全身現金都放在皮夾或手拿包內，至於扶手座第一層的淺層收納多用來放零錢，真正放有大量現金的皮包則會放在扶手座第二層較深的收納空間。

因此蔡男一面透過聊天使對方分心，一面用外套遮住視線，悄悄打開扶手座下方第二層拿出運將皮包後，再包在外套中一起收回，整個過程神不知鬼不覺，所有遭竊的運將都是蔡男下車後才驚覺遭竊，其中甚至有人手拿包中放著全部家當32萬現金，幾個月的生活開銷就這樣沒了。

此外，蔡男還涉嫌數次搭乘霸王車，上計程車後才說自己皮包忘了帶，或是原本要同行的友人臨時不來了，所以身上沒錢。不少運將看他穿著乾淨、長相斯文，也都把他載到派出所，在留下身分、聯絡方式及員警見證下，相約例如當天晚上碰面還錢，但時間到了卻不見人，也連繫不上，因此蔡男也被數位運將提告詐欺。

檢察官見蔡男犯案累累，原本有意將他預防性羈押，避免更多運將受害，但由於缺乏直接證據，例如車內行車紀錄器直接拍到蔡男行竊，且遭竊金額大多是運將們單一指述，擔心聲押得不到法院支持，因此先行就現有案件起訴，冀望蔡男到法院後能獲得進一步的處理。