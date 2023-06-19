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和桐化學前董事長楊猷傑等8人 涉非常規交易獲不起訴

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

和桐化學前董事長楊猷傑。圖／聯合報系資料照片
和桐化學前董事長楊猷傑。圖／聯合報系資料照片
2016年和桐化學股份有限公司（1714）前董事長楊猷傑經手海外交易時，涉嫌給付海外中介廠商高額佣金，導致公司虧損3億餘元，涉犯違反證券交易法非常規交易等罪。台北地檢署前年搜索、訊問楊猷傑等9人，訊後諭令其中8人分別以5萬元至150萬元不等交保。北檢今偵結，以罪嫌不足為由，全案不起訴處分。

和桐化學公司1991年5月掛牌上市，為首間到大陸投資石化廠的台灣企業，經營石化商品交易等業務。和桐化學指控，楊猷傑在2016年擔任和桐董事長兼總經理期間，受董事會委託處理公司業務，涉嫌放寬、延長海外客戶收款時間、提高中介廠商佣金，造成和桐化學損失約1030萬餘美元，按照當時匯率換算，折合台幣約3億902萬7137元，涉嫌違反證券交易法非常規交易等罪。北檢於2021年11月25日兵分11路搜索涉案9人，訊後諭令楊猷傑以150萬元交保，其餘7人以5萬元至120萬元不等金額交保。

針對楊猷傑涉嫌提高中介廠商佣金嫌疑，不起訴處分書指出，楊猷傑稱，和桐為了推展業務到中南美洲市場，需要中介廠商，而該地區交易額度佔公司整體營收甚微，因此未詳細審閱資料。此外，謝姓證人也在偵訊時指出，推展南美洲業務所須支付給中介廠商的佣金是透過他經手簽核，楊猷傑未違反公司內部規定。檢方採信楊猷傑與證人說法。

至於楊猷傑等人涉嫌造成公司虧損3億元方面，檢方偵查指出，和桐化學從2016年至2019年的營業收入落在274億餘元到314億餘元之間，在4年期間共損失3億902萬餘元，金額未達公司總營收的百分之一。檢方認為，縱使有非常規交易，也未造成公司重大損害。

北檢認定，和桐化學3億餘元虧損難認已達重大損害之程度，故未達證交法施行細則第6條第1項所指的量性指標；另外，楊猷傑為了推展南美洲業務提高給付給中介廠商佣金，經偵查及證人證詞，檢方認為難認楊猷傑有違反公司內部規範。北檢19日偵結，以罪嫌不足為由，予以楊猷傑等8人不起訴處分。

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