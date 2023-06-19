快訊

童年親睹母出軌衝擊大 黃子佼突爆大小S嗑藥「我不得不吃」

評／男性憂成性騷擾加害者？心理師：關鍵在缺乏這項能力

新光金與台新金「金金併」何時登場？ 黃天牧發言藏玄機

王文宗否認策畫八八槍擊案 只承認這件事

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南八八槍擊案，學甲慈濟宮董事長王文宗今出庭，否認涉犯槍擊案但承認藏匿洪政軍。圖／本報資料照片
台南八八槍擊案，學甲慈濟宮董事長王文宗今出庭，否認涉犯槍擊案但承認藏匿洪政軍。圖／本報資料照片
台南學甲區八八槍槍擊案，台南地院今天上午開準備程序庭。被告學甲慈濟宮董事長王文宗說，他承認曾在大陸的酒店和洪政軍見面，並提供手機供洪政軍使用，也承認藏匿洪政軍，但否認藏匿八八槍擊案槍手孔祥志，檢方指控他涉犯槍擊案部分他都否認。

台南地院今天上午10點起在刑十法庭就八八槍擊案開準備程序庭，傳喚被告王文宗及洪政軍。南檢檢察官起訴指控，王文宗疑與老友郭再欽、謝財旺交惡，涉嫌夥同好友洪政軍策畫槍擊案，並指派孔祥志前往郭、謝的辦公室及服務處掃射八十八槍，然後再安排洪、孔偷渡大陸。

檢方將王文宗、洪政軍等人依違反槍砲彈藥管制條例、藏匿人犯等罪嫌起訴。檢察官指出，王文宗曾於2022年12月15日、2023年1月15日二次到大陸和洪政軍見面，並提供手機及門號以及申辦支付寶，資助洪政軍在大陸的日常使用，洪政軍再轉而資助當時同樣逃到大陸的孔祥志。

王文宗出庭時僅承認在大陸的酒店和洪政軍見面，他說，他有提供手機供洪政軍使用，也承認藏匿洪政軍，但否認藏匿八八槍擊案槍手孔祥志，檢方指控他涉犯槍擊案及恐嚇危害安全部分他都否認。王文宗的律師表示，檢方應把槍擊計畫與王文宗有犯意聯絡部分提出證據，他認為沒有積極證據證明王涉案，請法官判王無罪。

同案被告洪政軍表示，他知道孔祥志犯下八十八槍槍擊案，但否認策劃槍擊，他承認有藏匿孔祥志。洪政軍的律師說，洪被控涉及槍擊案部分，沒有積極證據，法院應判洪無罪。

洪政軍律師並以孔祥志作案用衝鋒槍和楊展華、謝俊誠到板橋拿取衝鋒槍不同，兩枝槍包括後握把、彈夾長短及護弓形狀及角度都不同，請求法官查明。法官最後論知候核辦，擇日再開庭。

洪政軍 王文宗 槍擊

延伸閱讀

88槍擊起訴王文宗 藍營蔡育輝嗆：怎不查2.5億光電利益？

台南88槍擊案王文宗被起訴 綠委：暗黑勢力就是國民黨

88槍擊案檢方控幕後藏鏡人今起訴 王文宗否認犯罪：互相幫忙很正常

台南88槍擊案偵結 檢方起訴王文宗等8人

相關新聞

未禮讓行人又無照 桃園女遭重罰上萬！還有23人欠款

為擺脫「行人地獄」惡名，法務部行政執行署桃園分署積極執行車輛不停讓行人違規裁罰案件，均以專案列管。桃園市桃園區一名61歲...

前桃園縣議員呂邱葉貪汙收賄251萬元 判關4年定讞要入獄

前桃園縣議員呂邱葉任職期間提供議員補助款給廠商使用，再收受回扣251萬餘元，更一審依貪污治罪條例不違背職務收賄罪判呂女4...

她談「5億高中生」案 強調檢方相驗並非求神問卜

今年5月，報載一名「身價五億」的高中生於結婚登記後因不明原因墜樓身亡，該案經媒體與社群網站接連揭露「公公與媳婦亂倫所生」等鄉土劇也遠遠不及的複雜「家庭關係」，加上外傳其身後所留下「祖父／（疑似）實際生父」所「逐年贈與」的龐大土地，遂引發輿論關注。

又是行人地獄！ 新竹男騎車撞死行人遭判刑3月

又是行人地獄！彭姓男子去年8月下午騎機車行經新竹市區，本應注意車前狀況，遇行人穿越時無論有無交通指揮人員指揮或號誌指示，...

「國民法官」代言人黃子佼拍17歲女裸照 司法院：震驚、暫停合作

網友爆出多年前曾遭演藝圈前輩在車上強吻性騷、拍裸照，黃子佼剛發布影片，認了爆料男主角就是自己。黃子佼替司法院「國民法官」...

專挑WISH小黃還搭霸王車 雙北計程車大盜起訴

一名年約40歲的男子蔡家銓，專挑TOYOTA WISH車款下手成為計程車大盜，利用搭乘時偷走運將藏在扶手座下方的皮夾或手...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦