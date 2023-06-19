王文宗否認策畫八八槍擊案 只承認這件事

台南八八槍擊案，學甲慈濟宮董事長王文宗今出庭，否認涉犯槍擊案但承認藏匿洪政軍。圖／本報資料照片 台南學甲區八八槍槍擊案，台南地院今天上午開準備程序庭。被告學甲慈濟宮董事長王文宗說，他承認曾在大陸的酒店和洪政軍見面，並提供手機供洪政軍使用，也承認藏匿洪政軍，但否認藏匿八八槍擊案槍手孔祥志，檢方指控他涉犯槍擊案部分他都否認。

台南地院今天上午10點起在刑十法庭就八八槍擊案開準備程序庭，傳喚被告王文宗及洪政軍。南檢檢察官起訴指控，王文宗疑與老友郭再欽、謝財旺交惡，涉嫌夥同好友洪政軍策畫槍擊案，並指派孔祥志前往郭、謝的辦公室及服務處掃射八十八槍，然後再安排洪、孔偷渡大陸。

檢方將王文宗、洪政軍等人依違反槍砲彈藥管制條例、藏匿人犯等罪嫌起訴。檢察官指出，王文宗曾於2022年12月15日、2023年1月15日二次到大陸和洪政軍見面，並提供手機及門號以及申辦支付寶，資助洪政軍在大陸的日常使用，洪政軍再轉而資助當時同樣逃到大陸的孔祥志。

王文宗出庭時僅承認在大陸的酒店和洪政軍見面，他說，他有提供手機供洪政軍使用，也承認藏匿洪政軍，但否認藏匿八八槍擊案槍手孔祥志，檢方指控他涉犯槍擊案及恐嚇危害安全部分他都否認。王文宗的律師表示，檢方應把槍擊計畫與王文宗有犯意聯絡部分提出證據，他認為沒有積極證據證明王涉案，請法官判王無罪。

同案被告洪政軍表示，他知道孔祥志犯下八十八槍槍擊案，但否認策劃槍擊，他承認有藏匿孔祥志。洪政軍的律師說，洪被控涉及槍擊案部分，沒有積極證據，法院應判洪無罪。

洪政軍律師並以孔祥志作案用衝鋒槍和楊展華、謝俊誠到板橋拿取衝鋒槍不同，兩枝槍包括後握把、彈夾長短及護弓形狀及角度都不同，請求法官查明。法官最後論知候核辦，擇日再開庭。