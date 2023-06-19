前桃園縣議員呂邱葉貪汙收賄251萬元 判關4年定讞要入獄

前桃園縣議員呂邱葉（中）。圖／聯合報系資料照片 前桃園縣議員呂邱葉任職期間提供議員補助款給廠商使用，再收受回扣251萬餘元，更一審依貪污治罪條例不違背職務收賄罪判呂女4年徒刑、褫奪公權3年，最高法院駁回上訴，全案定讞，呂邱葉確定得入獄。

呂邱葉是現任桃園縣議員呂林小鳳的婆婆，她曾任桃園縣議會第13屆議員，被控與26年前劉邦友血案唯一倖存者、前議員鄧文昌等人提供議員補助款給廠商，再從中收受回扣，檢方依貪汙罪嫌起訴呂邱葉、鄧文昌等人。

鄧文昌最終獲判無罪確定；呂邱葉否認犯行，一審無罪，二審逆轉改判有罪，依貪汙罪判刑4年、褫奪公權3年，判決被最高法院撤銷發回更審。

台灣高等法院更一審認定呂邱葉1996年2月間至隔年11月間，將議員補助款提供給廠商使用，廠商再將其中3至4成的現金交給呂邱葉，她總共收受251萬6575元。

更一審依證人證述、卷證資料認定呂邱葉犯罪事證明確，依貪汙治罪條例不違背職務收賄罪判刑4年，褫奪公權3年，最高法院認為判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴而定讞。