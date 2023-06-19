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漆噴NCC、北檢插民進黨旗 他這次在杯子裡裝尿潑日媒挨罰

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

田山盛國在檢方約談新竹市長高虹安查辦貪污案時，在台北地檢署頂樓露台插民進黨黨旗，又前往「日本經濟新聞社」台北辦事處潑灑自己的尿液。圖／聯合報系資料照片
田山盛國在檢方約談新竹市長高虹安查辦貪污案時，在台北地檢署頂樓露台插民進黨黨旗，又前往「日本經濟新聞社」台北辦事處潑灑自己的尿液。圖／聯合報系資料照片
男子田山盛國去年在檢方約談新竹市長高虹安查辦貪污案時，擅闖門禁在台北地檢署頂樓露台插民進黨黨旗，今年3月又前往「日本經濟新聞社」台北辦事處潑灑自己的尿液，台北地院審理，依社維法裁罰他2000元。

2023年12月16日，田山盛國擅闖台北地檢署禁區，懸掛民進黨的黨旗，還對外聲明指「府院黨干涉檢察官獨立辦案」等，事實上，更早之前，他不滿NCC處理中天電視台換照案，恐嚇NCC委員、在NCC旗幟上噴過漆，行為爭議多。

台北市警松山分局移送指出，田山盛國2023年3月3日上午11時53分，在「日本經濟新聞社」設於松山區宏泰世界大樓8樓台北辦事處，手持裝有自己尿液的飲料杯，將尿液潑灑在辦事處的大門口。

事後，田山盛國以暱稱「肉醬沙西米」於北部爆料LINE群組，張貼他向該辦事處潑尿文字訊息及照片，警方認為他藉端滋擾公司行號，依違反社維法移送裁處。

法官審理認為，田山盛國於警詢時，自稱因不滿「日本經濟新聞社」從2023年2月28日開始以「台灣未知的真面目」為題的報導而潑尿，新聞社吳姓女職員證述屬實，田山盛國的行為，已違反社會秩序維護法規定。

裁定書說，審酌田山盛國違序的手段、行為妨害程度、智識程度及生活狀況等一切情狀，決定裁定他罰鍰2000元，可抗告。

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