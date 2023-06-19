麻吉在公司遭欺負 3男寄惡臭「豬頭」送中鋼通運董座

曹姓、曾姓、王姓男子懷疑中鋼通運公司高層欺負黃姓好友，去年4月間，由曹男購買5顆發臭「豬頭」寄給中鋼通運董事長張秋波、副總林錦駿、許立和等5名高層，張、林家人收到包裹後打開，被惡臭豬頭嚇壞，高雄地院審理後，依偽造私文書罪判曹男等3人2至4月徒刑，另3人還要賠償張、林等5人合計48萬5000元。

判決指出，王男等人的黃姓友人在中鋼通運公司任職，去年3月間，王男認為黃男在公司裡遭高層不公平對待，想要幫黃男出氣，王男先從黃男手中取得董事長張秋波、副總林錦駿、許立和、資深經理徐興隆、前總經理陳宏州等人的地址等資料，再找來曹男、曾男討論，決定要寄「豬頭」給張秋波等人教訓。

去年4月間，王男將張秋波等人基本資料交給曹男，還拿了3萬元當作報酬，曹男同月13日凌晨2時許，隨即到高雄市屠宰場購買5顆豬頭，裝入保麗龍箱後，冒名「陳堅強」，留下的寄件人地址還以「死」為諧音。

同日凌晨3時許，曹男將寫好地址的5個包裹，連同2萬2500元報酬交給曾男，由曾男至超商門市，將包裹寄給張秋波等5人；包裹在去年4月14日分批送達，張秋波、許立和的女兒、傭人打開包裹後，發現裡面是惡臭的豬頭，隨即轉告兩人，並報警展開偵辦。

收到恐嚇包裹的張秋波，隨即通報給林錦駿、徐興隆、陳宏州等人，警方接獲報案後，隨即展開偵辦，沒多久就逮到涉嫌恐嚇的曹男等3人，檢方偵結後，依恐嚇罪、偽造私文書等罪起訴。

高雄地院審理時，曹男等3人坦承寄送「豬頭」幫好友出氣，因偽造私文書為5年以下徒刑，與恐嚇等罪經想像競合後，從一重罪論處，雄院審結，依偽造私文書罪，判曹男等人2月至4月有期徒刑，均得易科罰金。

張秋波等5人另提刑事附帶民事訴訟，要曹男等3人賠償張秋波等5人共500萬元，雄院民事庭審理後，認為曹男等3人不認識張秋波等人，卻寄送發臭血腥的「豬頭」到張秋波等5人住處，其中2個包裹已被張秋波、許立和打開，造成張等人心理陰影。