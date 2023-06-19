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走路搖晃被臨檢還嗆警「性騷擾」 抓傷員警判3月刑定讞

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

齊姓男子凌晨在街頭「走路搖晃」，桃園市警保安大隊4名警員上前攔查，齊不滿警察詢問是否有帶違禁品，自認遭「性騷擾」，躁鬱症發作，辱罵「你們警察就他媽的那麼賤」並抓住其中一名警員下體。警方以妨害公務現行犯逮捕，衝突中，遭「抓鳥」的警員陰莖挫瘀傷3公分，一審判齊3月得易科罰金之刑，台灣高等法院駁回齊上訴定讞。

齊大學肄業，患雙向情緒障礙症和失眠症。齊先前即因妨害公務，遭新北地方法院分別判處拘役30日、20日，應執行拘役40日，緩刑2年確定。

2021年9月1日凌晨3點，齊姓、楊姓男子走在街頭，有「搖晃」情狀，巡邏的保大警員見著，上前攔查。齊姓男子上訴時表示，自己有躁鬱症，情緒容易激動，警察檢查他的身體時，有「拍屁股」，他覺得不舒服，覺得被警察騷擾，是警察「犯罪再先」，他情緒有了波動後才傷害警察。齊說，現在已定期接受藥物治療，希望高院從輕量刑。

本次受傷的兩名員警，除一人生殖器挫傷3公分、右側手肘擦傷4公分、右側小腿擦傷2公分外，另一名警員也被推倒而手、腳擦傷，原本兩警另提傷害告訴，後來撤回。

高院認為，齊姓男子有妨害公務前科，卻沒記取教訓，這回再以言語辱罵警察，還以強暴手段妨害警員執行職務，公然挑釁公權力，破壞國家法紀執行尊嚴、造成員警受傷，不應寬縱。一審考量齊坦承犯行，且已賠償2名警員所受的損害，判齊3月徒刑，得易科罰金，高院認為刑罰裁量沒有濫權，量刑無不當。

高院認為，不能因為被告主觀上對量刑期待有落差，就認為量刑不當，請求輕判無理，駁回齊姓男子上訴定讞。

齊姓男子凌晨在街頭「走路搖晃」，桃園市警保安大隊4名警員上前攔查，齊不滿警察詢問是否有帶違禁品，自認遭「性騷擾」還當街辱罵並抓傷1警下體。圖／聯合報系資料照
齊姓男子凌晨在街頭「走路搖晃」，桃園市警保安大隊4名警員上前攔查，齊不滿警察詢問是否有帶違禁品，自認遭「性騷擾」還當街辱罵並抓傷1警下體。圖／聯合報系資料照

警察 妨害公務

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