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被控違反證交法 和桐化學前董事長獲不起訴

中央社／ 台北19日電

上市公司和桐化學楊姓前董事長等人被控放寬對公司客戶收款條件、給付高額佣金給介紹商，造成公司損失約新台幣3億餘元。北檢認為無證據證明有不法行為，今天將全案不起訴。

檢調接獲告訴，指楊男及相關幹部等人涉嫌自民國105年起放寬對和桐公司中南美洲客戶的收款條件，另給付高額佣金給介紹商，造成公司損失約3億餘元，涉嫌違反證券交易法非常規交易等罪。

台北地檢署於110年間指揮調查局台北市調查處執行搜索11處，並約談楊男等9人說明，訊後諭令楊男150萬元交保，其餘被告分別以5萬元至150萬元不等金額交保。

檢方認為，證交法非常規交易罪的構成要件，須不合營業常規交易行為造成公司重大損害，而影響投資人的決定。和桐公司105年至108年的營業收入分別達2、300億元，楊男等人所為造成的交易損失3億餘元，未達公司營收的1%，縱使有非常規交易，也未造成公司重大損害。

楊男辯稱中南美洲的交易額度占公司整體比例甚微，因此未詳加審閱，檢方採信；且檢方調查，縱使楊男同意支付佣金給廠商，也沒有違反公司內部規定。

檢方查出，並沒有證據證明當時涉案幹部因中美洲交易收受不法利益，況且和桐公司在全球各區域的銷售條件、業務開發難度均有不同，很難以中南美洲地區的佣金支付、應收帳款條件與其他地區不相當，就認定有人謀不臧的情況，將全案不起訴處分。

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