劍青檢改辦打詐研討會提藥方 行政院政委羅秉成允彙整檢討

劍青檢改舉行打詐實務與防詐策進研討會，直指打詐時各部會治理漏洞，並開出打詐藥方。應邀出席的行政院政委羅秉成承諾，建言由打詐辦公室彙整，轉請各行政部門檢討。

檢察官改革團體劍青檢改昨天舉辦研討會，議題著眼於當前詐騙案件塞爆地檢署，以及人頭帳戶、網銀洗錢、假門號、冒名電子支付、Line邀投資、個人幣商諸多亂象，難以溯源的斷點，案量更已瀕臨潰堤。與會檢察官指出，與其後端司法追查不如前端公私部門積極管理防制，並直白點出當前各部會治理的漏洞。

劍青檢改今天發布新聞稿指出，研討會由台灣大學法律學院教授林鈺雄、政治大學法學院教授李聖傑主持。此次研討會也是首次由第一線檢察官主動倡議，針對當前政府治理亂象，檢察官提出具體治理方案。

劍青檢改表示，不僅羅秉成、法務部長蔡清祥、檢察總長邢泰釗、高檢署檢察長張斗輝親自出席，羅秉成並責成打詐國家隊成員參與聆聽，現場更有超過70名檢察官參與討論。

台北地檢署檢察官林達指出，在人頭帳戶亂象中，開戶太過容易，導致可隨便販賣抵債等，15年來約20萬人被移送，卻還是可以繼續開新帳戶，功能額度不受限，這些都應該列為黑名單；網銀應當有效且智慧監理，即時管控，設法降低被害人款項遭迅速轉走的風險。

新北地檢署檢察長余麗貞表示，中國信託銀行帳戶已成為詐騙集團的最愛，移送統計數據顯示，中信銀涉案警示帳戶高達3成以上，遠超過其他家銀行，呼籲銀行應當積極管制。

檢察司林彥均主任檢察官建議，應當針對高風險名單進行開戶限制及功能管制，並提出法制方面的明文化建議。

新聞稿指出，與會檢察官痛批個資洩露的亂象，要求內政部應該負起責任，強力督導大型電商定期提報個資與資安計畫，否則就加以裁處裁罰；金管會對於個人幣商不納管，更成為全場檢察官砲轟的焦點。

士林地檢署檢察官劉昱吟引用歐盟今年6月9日發布的「加密資產市場規則」（Markets in Crypto-assets Regulation，簡稱MiCA），詳細說明個人幣商列管的重要性及具體規則，建議金管會參考採納。

另外，第三方支付平台業者每天可以產生超過數十萬個虛擬帳號進行代收代付，因為開業簡單，檢方早已查獲多家詐騙集團自己開設的平台公司，但金管會和數位部始終毫無作為。

雲林地檢署檢察官黃薇潔揭露，今年1月到3月超過百萬支不明的國內電信漫遊門號被賣到中國，懷疑回流成詐騙集團工具。

新聞稿指出，警方大量重複移送，且割裂證據及案件，已幾乎癱瘓全國各地檢署，希望能改變警方移送的管轄方式，讓案件統合偵辦才能有效打擊犯罪，也因為檢察官詐騙案件量太大，卻沒有任何人力及預算資源，前端行政管理失靈，後端司法已經癱瘓。

劍青檢改表示，法務部檢察司長郭永發當場承諾，檢察官的意見都會彙整參考，也說明檢察官助理爭取不易、甚至有一些機關阻撓，但法務部會積極爭取，讓檢察官能發揮真正的熱情及量能。