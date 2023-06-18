影／新北開放全台幼童免費篩 經費哪裡來？爭點說分明

幼兒園餵藥案持續延燒，新北市府宣布開放全國幼童免費檢驗。民進黨新北市議員卓冠廷昨(17)日在議會質詢時，質疑市府推出政策未跟主計處討論，卓冠廷說，「這個預算很顯然地，在今年新北市議會並沒有通過，這是誰決策的？侯友宜自己要選總統，竟用新北市民的納稅錢來做全台各縣市的篩檢。」

新北市長侯友宜今日受訪說，原本中央說要來做整個全國對孩童安全的檢測，不過後來髮夾彎不做了，新北市是基於保護孩童，讓家長安心。侯強調，新北不是全面普篩，新北市政府是針對想要做檢測的家長，可以帶著孩子到新北8家責任醫院檢測。

民眾黨總統參選人柯文哲昨日受訪直批「ridiculous（荒謬）」，新北市府回擊稱這絕非「普篩」，概念完全不同。今天民眾黨新北市議員陳世軒受訪表示，「不要打這種全民都看得懂的政治操作，每個家長帶小孩去就可以篩檢，我很好奇這叫什麼篩？」，財源、預算、醫院量能夠不夠？新北市府公布這樣的政策，卻不見配套措施，陳世軒痛批，「不要為了跟中央打政治攻防，而把新北市政當玩笑看！」