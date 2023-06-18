女兒遭餵藥輪姦尋短亡…台中父私刑虐死惡狼 最新判決出爐

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市林姓男子的女兒在6年前尋短身亡，林懷疑是女兒遭人下藥輪姦、拍片有關，林為逼涉案的王姓男子招出共犯、影片，林與友人在2019年間挾持王男以熱熔膠條等器械凌虐，把王男打到身有119處棍棒傷、7處電擊傷致死，一審原判林12年4月徒刑，更一審宣判，認為林已與死者父母和解，賠償424萬元，撤銷改判5年10月徒刑。

判決指出，林姓男子（56歲）的女兒在2017年間尋短身亡，林男認定女兒的死，與生前曾遭綽號「咖啡」的王姓男子與年籍不詳的共犯，一起下藥迷昏輪姦女兒後還拍片威脅有關，但林無掌握證據，2019年6月間，林將此事告訴曾姓友人（35歲）。

林希望曾協助，一起迫使王男招認、供出涉案人及影片，曾男同意後，再找來蔡男（36歲）、綽號「空軍」等人參與，同年7月28日，林等人循線尋獲王男後，將王男帶至摩鐵盤問，王男託出綽號「小天」的莊姓男子是主要涉入人，還強調會找出影片，林男等人逼王男書下道歉書、涉嫌成員名單，下跪認錯後，才讓王男離開。

2019年8月10日晚間，曾男等人假意邀莊男至KTV唱歌，待莊男與胞弟赴約後，挾持莊男兄弟至彰化縣花壇鄉一處三合院，要莊與王男對質，但2人互相卸責，莊、王被曾等人持熱熔膠條、棍棒、電擊棒等器械凌虐。

王因全身有119處棍棒傷、7處電擊傷，王送醫不治，莊也被打到遍體鱗傷，王男父親得知後報警，警方循線查緝林等人到案。

一審時，林被依傷害致死罪判刑12年4月、曾姓、蔡姓共犯則分判刑10年8月、8年6月，不過二審時審酌林等人屬自首，犯案動機基於親情，有可同情之處，改判林6年10月、曾5年2月、蔡4年2月徒刑，林再上訴最高法院後發回。

更一審宣判，認為原判量刑過重，而且林已與其他兩名涉案人，連帶賠償死者父母424萬元，死者父母也同意不追究林男的刑事責任，林男上訴量刑過重有理由，撤銷原判決，改判5年10月徒刑。

台中市林姓男子懷疑女兒尋短身亡與遭人性侵拍片有關，林夥人私刑打死人，更一審判林5年10月徒刑。圖／本報資料照
台中市林姓男子懷疑女兒尋短身亡與遭人性侵拍片有關，林夥人私刑打死人，更一審判林5年10月徒刑。圖／本報資料照

父母 挾持

延伸閱讀

餵藥案延燒 家長問該驗質譜儀嗎？台大兒醫這樣建議

餵藥案延燒 陳時中質疑侯友宜：醫療小組拖18天還說第一時間組成？

新北餵藥案延燒 賴清德：新北市府應公布真實情況

幼兒園餵藥案風波 侯友宜批有心人造謠 籲司法快公布檢驗結果

相關新聞

女兒遭餵藥輪姦尋短亡…台中父私刑虐死惡狼 最新判決出爐

台中市林姓男子的女兒在6年前尋短身亡，林懷疑是女兒遭人下藥輪姦、拍片有關，林為逼涉案的王姓男子招出共犯、影片，林與友人在...

欠千萬舞獅、扔煙霧彈討債？ 北市大安某診所驚險30秒畫面曝光

台北市大安區某眼科診所日前中午遭人扔擲煙霧彈，犯嫌離去時還在門口撒數張妨害名譽的黑色宣傳單，場面驚恐，所幸事件僅財損沒人...

水利署管的溝渠沒蓋害跌傷？ 億萬總裁求償50萬二審逆轉

苗栗縣朱姓男子身價上億，身兼法律事務所負責人、集團總裁等職務，前年步行往住家後方空地，踩到沒加蓋的溝渠跌倒，造成全身有多...

住宅區藏假藝品店真賭場 桃警破門攻堅逮獲40人

桃園警分局於今年3月間接獲情資，桃園區龍壽街有店家以網路直播販售精品、木藝品為掩護，實則經營地下百家樂賭場。警方蒐集事證...

男涉翻牆闖空軍嘉義基地 依違反國安法起訴

住新北市的林姓男子去年9月間南下嘉義縣，當晚涉嫌翻牆進入水上鄉的空軍嘉義基地，停留20多分鐘，被軍方人員發現，他當時手機...

下班撞傷鐵捲門釀腦傷 請假被解雇 資深員工告贏狠雇主

黃姓女子在知名文具批發賣場工作近18年，去年6月晚上下班時撞傷門市鐵捲門，診斷有重度腦震盪，申請職業傷病假卻被公司拒絕，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦