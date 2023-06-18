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水利署管的溝渠沒蓋害跌傷？ 億萬總裁求償50萬二審逆轉

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

苗栗縣朱姓男子身價上億，身兼法律事務所負責人、集團總裁等職務，前年步行往住家後方空地，踩到沒加蓋的溝渠跌倒，造成全身有多擦挫傷，因該溝渠為水利署所管轄，朱請求國賠50萬餘元，一審認定水利署管理有欠缺，判賠2.4萬元，不過二審則認定，該處非屬一般用路人會行走區域，無加蓋必要，判免賠確定。

判決指出，苗栗縣朱姓男子在前年12月5日晚間，步行前往住家後方水泥空地時，因空地旁一處溝渠沒加蓋，因而踩空跌倒，造成朱男受有左前臂、兩小腿、左踝擦挫傷、左腹部挫傷等傷勢。

朱男指控，該處屬於水利署所管轄，現場照明設備不足，加上未設置溝蓋或護欄等安全防護設施或警示標語，水利署管理有所欠缺，而且他身兼法律事務所、管理顧問公司、集團總裁兼創辦人等多項職務，名下財產破億元，因此請求因此請求醫藥費、精神撫慰金共50萬餘元。

水利署抗辯，案發水溝是由水利署所管理的水利圳，目的是為保持水流暢通而未加蓋；該處是在朱男房屋後方的水泥空地旁邊，北側設有矮牆、格狀柵欄，與民眾通行的中興路未相通，該處無設置溝蓋，或是護欄等安全防護、警示設施必要，現場也無照明不足問題，管理並無欠缺。

一審時採信朱男說法，認為行人行經該處時，的確會發生意外，而且該處從竣工到意外發生已10個月，水利署有充分時間可以加設相關設施，但卻沒加設，審酌告訴人資力等情況後，判賠2.4萬元。

全案上訴台中高分院後，合議庭認為，案發溝渠雖然有82公分寬、130.5公分深，但沒有緊臨道路，不會讓用路人誤會有使用道路的可能，也不會因為使用其他鄰近道路，而跌入該溝渠，因該處非一般用路人會行走的區域，屬於私人房屋所在土地旁之溝圳，水利署無必要設置護欄等安全防護設施，或警示標語，判免賠，全案確定。

苗栗縣朱姓總裁前年摔落溝渠跌傷，他向水利署請求國賠50萬元，一審判賠2.4萬元，台中高分院撤銷，判免賠確定。圖／本報資料照
苗栗縣朱姓總裁前年摔落溝渠跌傷，他向水利署請求國賠50萬元，一審判賠2.4萬元，台中高分院撤銷，判免賠確定。圖／本報資料照

水利署 苗栗縣

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