住宅區藏假藝品店真賭場 桃警破門攻堅逮獲40人
桃園警分局於今年3月間接獲情資，桃園區龍壽街有店家以網路直播販售精品、木藝品為掩護，實則經營地下百家樂賭場。警方蒐集事證見時機成熟，8日持搜索票攻堅查緝，一舉查獲負責人及賭客40人，全案依賭博等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。
警方指出，偵查隊與龍安派出所3個月前接獲線報後立即提列「清源專案2.0」場所，同時組成專案小組蒐報相關事證，發現該處所周邊停車況狀異常，出入人員複雜，需透過特定人員引領進入，經分析研判為職業性大賭場，立即報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦，檢察長更指示應儘速查緝到案。
直到6月8日凌晨，專案小組發現賭客陸續進入屋內聚賭，專案人員見時機成熟，立即持搜索票進行攻堅查緝，一舉破獲地下百家樂賭場，現場查獲負責人及賭客共40人，查扣賭資、抽頭金、賭具及無線電等相關贓證物，全案依法移請偵辦。
對此警察局長吳坤旭立即至分局頒發破案獎勵金給辛勞的同仁，強調轄內絕對沒有百家樂賭場的生存空間，如有發現百家樂賭場務必掃蕩到案，直至全部消滅為止，以澈底淨化轄區治安，建構市民安居樂業的生活環境。
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