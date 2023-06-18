快訊

遴選汰除率不到1％ 資深教師曝：校長靠結盟換校轉任

去東京教書的馬雲回杭州了 現身阿里全球數學競賽決賽

鬥爭蔣中正銅像 台獨畏懼中國 欲剷除歷史脈絡

住宅區藏假藝品店真賭場 桃警破門攻堅逮獲40人

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園警分局於今年3月間接獲情資，桃園區龍壽街有店家以網路直播販售精品、木藝品為掩護，實則經營地下百家樂賭場。警方蒐集事證見時機成熟，8日持搜索票攻堅查緝，一舉查獲負責人及賭客40人，全案依賭博等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

警方指出，偵查隊與龍安派出所3個月前接獲線報後立即提列「清源專案2.0」場所，同時組成專案小組蒐報相關事證，發現該處所周邊停車況狀異常，出入人員複雜，需透過特定人員引領進入，經分析研判為職業性大賭場，立即報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦，檢察長更指示應儘速查緝到案。

直到6月8日凌晨，專案小組發現賭客陸續進入屋內聚賭，專案人員見時機成熟，立即持搜索票進行攻堅查緝，一舉破獲地下百家樂賭場，現場查獲負責人及賭客共40人，查扣賭資、抽頭金、賭具及無線電等相關贓證物，全案依法移請偵辦。

對此警察局長吳坤旭立即至分局頒發破案獎勵金給辛勞的同仁，強調轄內絕對沒有百家樂賭場的生存空間，如有發現百家樂賭場務必掃蕩到案，直至全部消滅為止，以澈底淨化轄區治安，建構市民安居樂業的生活環境。

桃園警方破獲地下賭場逮捕40人，訊後依賭博等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。記者周嘉茹／翻攝
桃園警方破獲地下賭場逮捕40人，訊後依賭博等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。記者周嘉茹／翻攝
桃園市桃園區龍壽街一間藝品店暗藏地下百家樂賭場。記者周嘉茹／翻攝
桃園市桃園區龍壽街一間藝品店暗藏地下百家樂賭場。記者周嘉茹／翻攝

賭場 桃園 攻堅

延伸閱讀

補班為迎接連假 桃警端午交管措施出爐

你的錢其實是銀行發給你的籌碼？比起衣帽間，銀行更像是一間賭場！

影／桃園家庭職業賭場出入分子複雜 麻將聲洩底警突擊逮7男4女

銀行更像賭場而非衣帽間 「兩種形式」還可以兌換成國家的錢

相關新聞

老婆北上偷吃房仲男 律師尪出招！1撇步成功告倒小王

張姓房仲在網路聊天室認識高雄楊姓律師的妻子，2019年間張男多次邀請楊妻北上，還大膽要求楊妻在高鐵車上廁所脫掉內衣褲，楊...

住宅區藏假藝品店真賭場 桃警破門攻堅逮獲40人

桃園警分局於今年3月間接獲情資，桃園區龍壽街有店家以網路直播販售精品、木藝品為掩護，實則經營地下百家樂賭場。警方蒐集事證...

男涉翻牆闖空軍嘉義基地 依違反國安法起訴

住新北市的林姓男子去年9月間南下嘉義縣，當晚涉嫌翻牆進入水上鄉的空軍嘉義基地，停留20多分鐘，被軍方人員發現，他當時手機...

下班撞傷鐵捲門釀腦傷 請假被解雇 資深員工告贏狠雇主

黃姓女子在知名文具批發賣場工作近18年，去年6月晚上下班時撞傷門市鐵捲門，診斷有重度腦震盪，申請職業傷病假卻被公司拒絕，...

ATM吐出1萬元橫財 新竹女取走遭判刑倒賠1萬2

新竹一名鍾姓女子今年3月在郵局ATM領錢時，因工程師正在測試機台故障誤吐1 萬元，鍾女發現「天外飛來橫財」，立即將1萬元...

馬來西亞2男思鄉歡聚 機車雙載遭警攔騎車比後座倒楣

馬來西亞籍的王姓和洪姓男子，因思鄉相約歡聚，會後騎共享機車雙載，行經高雄市區路口時，未依規定兩段式左轉，遭警方攔查；警方...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦