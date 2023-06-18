住宅區藏假藝品店真賭場 桃警破門攻堅逮獲40人

桃園警分局於今年3月間接獲情資，桃園區龍壽街有店家以網路直播販售精品、木藝品為掩護，實則經營地下百家樂賭場。警方蒐集事證見時機成熟，8日持搜索票攻堅查緝，一舉查獲負責人及賭客40人，全案依賭博等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

警方指出，偵查隊與龍安派出所3個月前接獲線報後立即提列「清源專案2.0」場所，同時組成專案小組蒐報相關事證，發現該處所周邊停車況狀異常，出入人員複雜，需透過特定人員引領進入，經分析研判為職業性大賭場，立即報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦，檢察長更指示應儘速查緝到案。

直到6月8日凌晨，專案小組發現賭客陸續進入屋內聚賭，專案人員見時機成熟，立即持搜索票進行攻堅查緝，一舉破獲地下百家樂賭場，現場查獲負責人及賭客共40人，查扣賭資、抽頭金、賭具及無線電等相關贓證物，全案依法移請偵辦。